拆局：兩上市公司洞燭機先 去年叫停交易如預警

牌照審批經年 申請者難大肆宣傳

自從港府去年底發表政策聲明支持虛擬資產發展，證監會即着手研究監管架構，今年6月監管新例生效後，該會已向兩間數字資產交易平台批出牌照。不過整個審批過程歷時經年，其間有關申請人不能大鑼大鼓宣傳做生意，只能靜待結果。

證監會決定給予一年寬限期，其間集中精力處理牌照申請，但這反而埋下伏筆，給予一些未有申領牌照的平台口實指寬限期未過，繼續境外營運高調宣傳招客吸金。

在爆發今次事件前，包括中國天弓（0428）、協同通信（1613）及HMVOD（8103）等曾擬與JPEX交易及業務合作，除協同通信在證監會出手後才叫停交易之外，另外兩間公司早於去年上半年已先後停止與JPEX交易，形同向投資市場發出預警。

上月未點名JPEX 證監被批惜身

證監會今年6月起正式取得虛擬資產交易所的發牌監管權力，卻遲遲未對聲稱向其申領牌照作幌子、大肆宣傳疑詐騙投資者的JPEX採取行動。即使在8月初發聲明警告有虛擬資產交易平台經營手法不當，仍未提及JPEX名稱，分析相信是避免JPEX的法律挑戰，但卻令更多投資者向JPEX投入更多資金。有市場人士批評證監會是保障自身利益，多於保障投資者。

明報記者