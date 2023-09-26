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證監轉軚 公布虛產平台申牌名單 稱應公眾要求 議員促與「無牌及可疑名單」整合

【明報專訊】虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）涉串謀詐騙案，早前JPEX被證監會點名在港無牌經營，證監會上周曾拒絕公布正申請牌照的虛擬資產交易平台名單。事隔不足一周，證監會昨提出4項措施（見表），包括公布正申請牌照者等多份有關虛擬資產交易平台的名單。立法會議員林健鋒形容是「遲來的春天」；會計界議員黃俊碩擔心，或有交易平台同時出現在多份名單上，建議證監會提供更多資訊予投資者參考。

警方商業罪案調查科仍繼續調查，截至昨午5時，共接獲2360名受害人報案，涉款增至約14.9億元。

另增可疑虛產平台名單及投資者教育

證監會昨公布4項措施，包括公布多份虛擬資產交易平台名單、新增可疑虛擬資產交易平台名單、加強投資者教育及加強情報蒐集等。證監會上周與警方召開聯合記者會，證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣在會上表示，公布正申請牌照的虛擬資產交易平台名單並不太恰當，因會令人誤以為相關機構已受監管及可信賴。黃樂欣昨日解釋，現時是根據公眾要求而決定公布申請名單，強調申請者並不等於已獲發牌，建議投資者交易前參考持牌名單。

研與警共享疑違規活動情報

除公布相關名單，證監會行政總裁梁鳳儀表示會探討與警方設專門渠道，分享虛擬平台可疑活動及懷疑違規活動信息。她說，今次事件顯示交易平台須受監管才可更穩步發展，現時已有很多保障措施，即使其他金融產品亦無法完全排除詐騙，未來會加強信息傳播和投資者教育。

梁鳳儀表示去年證監會已發覺JPEX可疑，經調查後亦未見JPEX在其聲稱獲發牌的地方取得牌照，故「點名」及放在提醒名單，惟於今年4月至5月收到投資者投訴，遂於6月虛擬資產相關法例生效後全面調查蒐證，惟調查需時，一直有與警方溝通。

現時證監會給予虛擬資產交易平台一年過渡期，被問到是否成為監管漏洞，黃樂欣表示不論有否過渡期，違法行為都會出現，設過渡期目的是讓發牌制度生效前已在本港營運的虛擬資產平台，有合理時間申請牌照，以及檢視內部監管措施能否符合證監會要求。她重申證監會已向業界表明，若無意申領牌照，應在過渡期內有序結束業務及停止在港積極推廣。

證監會昨公布4間虛擬資產交易平台申請發牌者。今年3月曾表明將申請牌照的虛擬貨幣交易所OKX，其全球首席商務官黎智凱表示，OKX HK由3月至今一直按相關法規和指引，積極推進牌照申請的準備工作，料10月底前提交申請。他說歡迎證監會進一步推動牌照審核進度更透明，並繼續在監管和發牌方面採取審慎態度。

立會下月討論 證監主席CEO出席

立法會財經事務委員會下月9日將討論事件，主席林健鋒昨表示已邀得證監會主席雷添良及行政總裁梁鳳儀出席。對於證監會昨日的決定，林健鋒形容是「遲來的春天」，認為除在網站上發布資訊，亦應透過多元化方式作公眾宣傳。

黃俊碩提及部分交易平台名稱類近，為避免魚目混珠，建議證監會除公布相關名稱，亦可在名單上提供更多資料，例如申請編號，以助投資者識別。他亦提到現時證監會設「無牌公司及可疑網站名單」，如交易平台申請者同時出現在「可疑名單」和「申請者名單」，若投資者只翻閱其中一份名單，或會引起混亂，建議證監會提供備註或整合。

立法會選委界議員吳傑莊去信立法會內務委員會，建議盡快成立「Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會」，探討Web3 及虛擬資產發展情况。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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