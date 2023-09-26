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大灣區灣區熱搜：港歌手開科企首批進駐 謝基地帶給朋友及機會

【明報專訊】香港歌手柳妍熙（圖）註冊的廣州鑫瀚高科技公司，是2021年3月首批進駐粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地的公司之一。她笑說，由娛樂圈轉至科創角色有如「換到另一個世界」，感謝基地在她由零開始時給予關心，也帶給她很多朋友和機會。

遇事不懂問助力官

基地安排企業訪問促成合作

以熟練粵語受訪的柳妍熙生於四川，曾是田徑運動員，因傷退役，2008年師從香港音樂人曾路得，再在港出道。她說，運動員生涯令她學會堅毅及執著，娛樂圈歷程則令她變得大方，亦打響知名度。如今公司主要研製有機納米發光薄膜，她亦利用過去人脈「跨界」合作，將產品用於演唱會、燈牌或是舞台效果。

柳妍熙畢業於廣州中山大學，自言對廣州有感情，讀書時已曾創業，2020年又在銅鑼灣開辦藝人培訓學校，過去的經驗只當「學嘢」，「現在要認真開始學做企業家了」。她笑稱，第一次在朋友推薦下來到基地時，「一來到覺得好靚，有樹又有湖，可能風水會幾好。」

她憶述，基地除了免租優惠，有任何不懂的事都可以問「助力官」，包括如何註冊公司、如何在銀行開設資本金帳戶，「之前疫情嚴峻時，有些防護物資想買也買不到，基地有送過來給我們，這些很實在的東西，讓我們覺得很暖心」。更重要的是，基地安排不少企業訪問行程，促成商業合作。她亦透過基地認識了不少共同創業的朋友，平時聊天也是討論商業模式如何運作、股權機制如何管理，這氛圍令她成長得更快。

韓正曾訪基地 予發展信心

「以前我享受的是舞台上的光，現在追求的是幫到世界更節電、更少污染的光，都是追光，但夢想升級了。」柳妍熙說，2021年4月，時任副總理韓正到訪基地時參觀了她的公司，「這給我在內地發展很大信心，更重要是看到市場有無限潛力」。她說夢想是3至5年內在內地科創板上市，公司亦在香港科學園或數碼港尋找地方，計劃以香港作海外總部，廣州則作為大中華區總部，商業模式也會調整，「這是一個難得的時代，不僅內地給了很多支持，希望香港政府也可以支持我們這樣的科技企業」。

相關字詞﹕青年創業 粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地 柳妍熙 大灣區

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