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大灣區灣區熱搜：倡港青找內地伙伴強強聯合 補不熟市場缺點

【明報專訊】開園兩年多，粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地見證不少企業起起落落。基地運營總裁陳山稱，創業港青通常專業技術優勢較強，但對內地政策及市場需求了解不多，「單打獨鬥」成功率不高，若能找到合拍的內地商業伙伴即能強強聯合。

內地優秀企業亦想尋港澳伙伴

陳山說，基地內的港澳青年創業集中在新一代信息技術、數字創意、文化創意等產業，包括研發自助設備、人工智能、區塊鏈、Web3.0等。他說，「創業港青的特點是『三高』，即高學歷、高端產業、高端服務業」，他們往往有較強專業技術優勢，不少亦利用到香港優勢產業如金融保險、設計、投融資、跨境貿易等。他稱讚港青多具備國際視野、語言及人脈優勢，但缺點在於不熟悉內地政策及市場需求，未來基地或會請業內專家舉辦講座，為創業港青講解市場形勢。

他認為創業青年不應太過功利，勿急於一蹴即就，要先了解國情、產業現况，或者向同行學習管理經驗。此外，內地亦有不少優秀企業想尋找港澳合作伙伴，舉例有做手機殼的內地企業，有產能、有供應鏈、有成熟物流，想找一間澳門企業將手機殼賣到葡語系國家。陳山說，港澳創業青年不妨留意這些機會，一旦強強聯合，創業成功率有機會高過自己「單打獨鬥」。他還稱，現時已有港青與內地伙伴「組局創業」的個案，基地正觀察成效，評估此模式是否值得推廣。

官方說法「微調」 倡先了解後發展

「700萬香港人，能到內地創業的還是太少了。」陳山說，過去簡單強調「北上創業」，如今內地和港府的說法也有「微調」，倡導先北上「了解」，返港後可對比香港政策、土地及人力成本、行業生態環境，認真思考前路再決定；或者先北上就業，融入內地社會，大灣區會比較適合，因為語言相通、文化接近，較易獲得認同，「我們的政策也包括就業補貼，但年輕人要先上來接觸，才能了解政策、看得到大灣區發展」。

相關字詞﹕港澳青年 陳山 粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地 青年創業 大灣區

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