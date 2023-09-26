大灣區灣區熱搜：灣區創新創業孵化基地總裁 感港青北上熱情 1+12+N「領頭雁」：做好龍頭引領創新

明報記者 林迎

「這個暑假我們最忙的時候，一天要接待4批來訪的港澳青年，上下午各兩批，還要錯開時間，我們都有應接不暇的感覺。」陳山（圖）對本報說，通關以來港澳青年北上勢頭一直增長，可謂「熱情高漲」。他預計開學後可能更多，「學校或會安排學生周末灣區行，到我們這裏來了解創新創業政策」。

根據廣東省政府2019年5月頒布的《關於加強港澳青年創新創業基地建設的實施方案》，提及推動「1+12+N」的港澳青年創新創業基地建設空間佈局。「1+12+N」中，粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地是「1」，是所有基地的「總部」，起到「龍頭」示範作用；並與深圳前海深港青年夢工場、廣州南沙粵港澳（國際）青年創新工場、橫琴澳門青年創業谷等分佈灣區內地9市的12處基地，牽頭帶動各地建成N批社會化港澳青年創新創業孵化載體。

示範孵化模式 助力官為企業解痛點

位於廣州天河區的粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地，由廣東省人力資源和社會保障廳與天河區政府共建，2021年3月開園。陳山說，做「龍頭」最重要的是有示範性的孵化模式及服務機制，形成一套服務體系、有規範化的流程，讓其他基地參照。他形容，像在溫室內培育種子發芽成苗，要給予濕度、溫度等條件，企業在不同成長階段需要不同服務，最重要是細緻，「不是所有企業都需要投融資，有的企業更需要一筆訂單。等到小苗長大，我們就會把它移出去（其他基地）」。

基地有專業營運團隊為每家企業配備「創業助力官」，定期了解企業發展狀况，獲知其「痛點」並協助解決，有需要時還可直接與政府部門聯繫。基地運營副總裁嚴偉初舉例，若助力官發現企業突然大量招聘，但此前報告的營收偏低，可能養不起如此多員工，就會去了解企業究竟為何這樣做，是否想擴張但用錯方法、會否「燒錢」過度，助力官會幫企業「把關」。

龍頭需具利他精神 懂分配項目

陳山說，「龍頭」第二個作用是資源樞紐。雖然這裏是省級基地，但不一定適合所有企業，「有的企業適宜離生產線近一些，我們會建議進駐佛山、東莞，有的更適宜去江門、惠州」。他解釋，這首先關乎精確識別賽道、匹配資源，讓企業能更好成長；其次是將優質項目分散到不同地方，更能帶動當地其他企業發展。他說，因為「龍頭」需具利他精神，懂分配項目，支持其他基地，「老大不是隨便可以做，理念要高人一等，自私是做不了老大」。因此，基地要做的是資源和資訊全開放式平台，「當有了一定影響力和美譽度，就會有人聚集到這裏，自然會發生各種各樣化學反應」。

嚴格審批 非想進就能進

最後，他也表示做「龍頭」需要有更多成功案例，這就靠入駐時的嚴格審批把關，例如企業需提交創業項目計劃書、榮譽獎項證書等，「我們有一定評審規則，不是想進就能進」。陳山說開園兩年半以來，有兩間企業的營收累計超過5000萬元（人民幣，下同）、6家超過1000萬元，但經營不善的企業會被勸退，騰出空間給其他優質項目。