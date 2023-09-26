何詩蓓勇奪港隊亞運游泳首金 「榮幸成為第一個」 200自破大會紀錄封后

何詩蓓首日在女子50米蛙泳及女子4×100接力連奪兩面銅牌後，昨早出戰強項女子200米自由泳初賽，以2分0.75秒首名晉級，晚上決賽全程保持領先，未受壓力下以1分54.12秒率先觸池，刷新亞運紀錄姿態奪金，較中國隊名將朱倩蔚在2010年廣州亞運創下的1分56.65秒亞運紀錄快2.53秒。中國隊泳將李冰潔與柳雅欣分別落後何詩蓓1.88秒及2.31秒，分獲銀、銅牌。

Siobhan賽後提及，除了父母，還有很多港人來到杭州看比賽支持她，「東京奧運他們（父母）無辦法去現場睇，今次可在他們面前拿到獎牌真的好開心。之前世錦賽後就要立即訓練，為今次亞運我付出了很多努力」。收穫今屆第3面獎牌後，她今早將隨即再戰100米自由泳初賽，稱奪金為今屆往後賽事注下強心針，「相信聽（今）日都會游得好」。

港隊次日增1金4銀2銅

何甄陶50自0.15秒飲恨摘銀

此外，26歲泳將何甄陶昨在男子50米自由泳初賽首名衝池，總成績第2晉決賽，與初賽破大會紀錄的韓國隊代表池裕燦力戰至最後階段，最終游出21.87秒，以0.15秒飲恨摘銀，池裕燦則以21.72秒再刷新亞運紀錄。

何甄陶亦繼郭建明於1998年曼谷亞運400米自由泳掛銅後，相隔25年後再有男港將贏得亞運游泳個人項目獎牌。他賽後說：「很高興能為香港帶來貢獻，香港讓我感到驕傲。」他認為目前處於生涯巔峰期，樂見游得愈來愈快，希望周四出戰50米蝶泳及4×100米自由泳接力時再接再厲。歐鎧淳則在女子50米背泳決賽以28.35秒得第4，與第3的日本隊泳手高橋美紀只差0.14秒。

賽艇煞科 港隊1金1銀1銅收官

趙顯臻單人雙槳摘銅「唔太收貨」

另邊廂，杭州亞運賽艇項目昨煞科，港將趙顯臻在男子單人雙槳艇決賽，後上以7分00.55秒奪得銅牌，連續兩屆奪牌，加上張海琳／梁瓊允於女子雙人單槳無舵艇摘銀，香港賽艇隊今屆亞運以1金1銀1銅收官。

上屆亞運男子輕量級單人雙槳艇銀牌得主趙顯臻，今屆升級轉戰公開組，在預賽及準決賽均首名晉級，昨在決賽發力後上力壓印度隊選手，以7分00.55秒奪得銅牌。這名28歲艇手賽後承認只得銅牌「唔太收貨」，自覺未能摘金而辜負家人專程來杭州打氣的心機。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊