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港聞

港聞二

八成市民沒遺囑 主因不懂訂立

【明報專訊】華人忌諱談死亡，社企「安心三寶」調查顯示，僅兩成受訪港人表明已訂立遺囑，近四成沒有訂立任何財富傳承規劃文件，主因是不懂如何訂立。調查機構期望港府投放資源，鼓勵市民妥善規劃身後事。

六成受訪者未設醫療指示

「安心三寶」早前隨機訪問逾400名25至70歲香港市民，發現97.3%受訪者認為訂立財富傳承規劃相當重要，79.4%表示自己已妥善規劃老年生活，惟只有20.4%已訂立遺囑，另分別有73%及60%未聽過訂立失去行為能力時財產安排的「持久授權書」，及在失去精神能力時不施以維持生命治療的「預設醫療指示」。調查亦發現，有近40%受訪者沒有訂立任何財富傳承規劃文件，主因是不懂訂立，佔50.3%，其次是認為現時健康狀况良好、無想過會突然離世及不清楚文件內容，分別佔逾四成。

社企：參考新加坡線上登記減繁瑣

「安心三寶」認為，雖然港人重視財富傳承規劃，但由於不懂訂立流程和不熟悉內容，而未有付諸行動，加上不少人認爲只有身體狀况不佳才須訂立相關文件，導致錯過規劃的黃金時間。該機構以訂立持久授權書為例，稱新加坡提供線上系統免費訂立和儲存「持久授權書」等文件，並只需一名醫生或律師見證，不必到法庭登記；相反本港登記過程複雜，須向高等法院申請並繳費。該機構按人口數據推算，本港15年後將有6000億元資產被凍結，期望港府投放資源確保市民規劃將來，減少因而引發的社會問題。

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