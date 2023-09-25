調查：逾三成外傭捱餓工作 團體籲增膳食津貼至每月1800元 合約須釐清

不足一成獲津貼或同時包膳食

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃與香港外傭膳食權利關注組，在今年3月至8月訪問471名外傭，了解她們的膳食福利情况。調查顯示，36%（169人）受訪外傭在工作中持續感到飢餓，當中69%變得沒有精力；69%感到身體不適。逾80%受訪外傭獲僱主提供免費膳食；分別不足一成人獲膳食津貼或同時獲免費膳食及津貼，有1.3%人無任何膳食安排。

膳食含豬肉 穆斯林：怕不續約啞忍

在港工作逾10年的印傭Tina表示，其前僱主的膳食安排經常令她「捱餓」。她稱自己是穆斯林，惟前僱主誤以為她接受豬油烹調的食物，會提供牴觸其宗教信仰的日常膳食。她擔心不獲完成兩年合約，而未有直接向僱主表達膳食需要。

標準僱傭合約下，僱主需向外傭安排免費膳食或提供膳食津貼。關注組發言人Jinky指出，即使外傭獲領取最低膳食津貼額，每天平均僅得38.5元應付三餐，金額不能滿足膳食需要。

關注組建議調高最低膳食津貼至每月1800元，並就僱傭合約的膳食安排作更明確解釋及條款，提供英語及印尼語版本，令外傭能清楚了解細節。