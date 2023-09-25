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港聞

港聞二

職業治療師兩年流失率倍增 恐長遠影響長者醫療 業界促增課程學額

【明報專訊】本港醫療行業人手短缺，職業治療師亦不例外。根據醫管局數字，全職職業治療師流失率自2020至21年度起急升，由5.3%增至今年度的11.1%（見圖）。香港職業治療學會主席鄭慧慈表示，本港職業治療師註冊人數雖然不斷上升，但未能反映本港職業治療師實際供應。據她了解和估計，名冊上有約10%至15%人不在港或已退休，而長者醫療服務對職業治療需求較大，擔憂長遠出現人手短缺問題。

現時本港註冊職業治療師有3018人，惟鄭慧慈指出，實際在港任職的職業治療師人數較註冊名單上少。她說：「我曾到網上查看名冊，一頁250個名字中，已有約50個我認識的人是不在港或已退休的。」

鄭解釋，職業治療師註冊後，每年繳費便可保留登記在名冊上，因此名單未能反映本港職業治療師的真實供應，又估計實際人手較名單少10%至15%。

每年200畢業生 不足補空缺

鄭慧慈認為職業治療師短缺會影響長者醫療服務，因不少長者須要職業治療師提供度身設計的療法、訓練和環境策略支援，重拾生活自理能力；加上香港人口持續老化，她憂慮未來職業治療服務供不應求，會影響服務質素。

鄭慧慈認為，現時本地每年有約200名職業治療課程畢業生，但未足夠填補流失量，建議政府增加學額，提高供應。

醫管局：加強招聘 鼓勵退休後延任

對於近年醫管局全職職業治療師流失率達一成，醫管局回覆本報稱，積極透過不同措施吸引、發展和挽留人才，包括加強招聘、為合適的員工提供退休後延任政策等，應對未來不斷增加的服務需求，及紓緩流失情况。醫管局稱會持續檢視人手情况及推行各項計劃，配合服務需要和維持服務水平。

學者：職業治療助精神復康

另外，今年本港出現多宗涉及精神病患者的慘劇，令大眾關注精神健康。香港理工大學康復治療科學系實務助理教授林蔚雯表示，職業治療有助精神復康。她舉例，曾有病人因工作壓力而患有焦慮症，「她一打開電腦，便會心跳加速，甚至未能走出門口（上班）」。職業治療除了矯正患者對工作的認知謬誤，亦提供重投社會的方案，例如讓患者由使用電腦5分鐘起，逐步延長時間，患者最終在大半年後不再害怕對著電腦，約兩年後正式重投職場。

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