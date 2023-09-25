民主黨倡披聯絡方法 「三會」成員資料不公開 麥美娟：民處可傳訊

羅健熙：憲報均刊選委聯絡地址

麥美娟昨日出席新界9區關愛隊成立活動後說，「爭取提名唔係畀個電話就攞到提名」，也從不會有人提供名單以爭取提名。她說，不少三會人士自言在地區工作多年、質疑「點解識咗咁多年，𠵱家先話搵唔到我」。

過去區選由當區選民提名，新選制下有意參選者均須獲三會成員提名；手握提名權的三會成員由政府委任，聯絡資料並不公開。在澳門特首選舉，有意參選者可向選舉管理委員會索取選委聯絡資料，以爭取選委提名；在澳門立法會間選中，當局會公開法人名稱及其代表姓名、會址及聯絡方法。

麥：關愛隊成員違指引或負刑責

另外，民政署日前向地區關愛隊發指引，稱若關愛隊成員參選，須即時停止參與關愛隊工作。麥美娟說，若違反指引，會暫停提供資源，甚至可終止服務協議，更可能負上刑責。被問及身兼關愛隊人士參選是否贏在起跑線，她反問按此邏輯，現任區議員是否不應爭取連任？民建聯主席李慧琼在電視台節目說，部分選區有意參選者可能與關愛隊重疊，支持及理解指引。