民主黨倡披聯絡方法 「三會」成員資料不公開 麥美娟：民處可傳訊

【明報專訊】有意派員參選區議會的民主黨早前呼籲政府公開「三會」（分區、防火及滅罪會）的聯絡方法，方便有意參選者爭取提名。民青局長麥美娟昨稱，三會成員資料是個人私隱，不會隨便公開，但各區民政處作為秘書處，可代為轉達信息給三會成員。民主黨主席羅健熙回應說，三會成員手握提名權、執行公權力，過去憲報都刊出選委聯絡地址，認為當局有責任方便選舉舉行，「唔知點解民政要hold住資料」。至於會否考慮經民政處轉達，他說如果嘗試不果，就可能考慮。
羅健熙：憲報均刊選委聯絡地址
麥美娟昨日出席新界9區關愛隊成立活動後說，「爭取提名唔係畀個電話就攞到提名」，也從不會有人提供名單以爭取提名。她說，不少三會人士自言在地區工作多年、質疑「點解識咗咁多年，𠵱家先話搵唔到我」。
過去區選由當區選民提名，新選制下有意參選者均須獲三會成員提名；手握提名權的三會成員由政府委任，聯絡資料並不公開。在澳門特首選舉，有意參選者可向選舉管理委員會索取選委聯絡資料，以爭取選委提名；在澳門立法會間選中，當局會公開法人名稱及其代表姓名、會址及聯絡方法。
麥：關愛隊成員違指引或負刑責
另外，民政署日前向地區關愛隊發指引，稱若關愛隊成員參選，須即時停止參與關愛隊工作。麥美娟說，若違反指引，會暫停提供資源，甚至可終止服務協議，更可能負上刑責。被問及身兼關愛隊人士參選是否贏在起跑線，她反問按此邏輯，現任區議員是否不應爭取連任？民建聯主席李慧琼在電視台節目說，部分選區有意參選者可能與關愛隊重疊，支持及理解指引。