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辨通波仔需要 無創檢測減風險 港大團隊：準確度達九成 醫局應引入

【明報專訊】本港醫生普遍以心血管閉塞比例，決定病人需否「通波仔」。港大醫學院研究顯示，以無創的「冠狀動脈造影血流儲備分數系統」（caFFR）檢測病人心血管缺血程度，以辨識需否通波仔，較醫生以慣常方法判斷，可減低心血管疾病致死或心肌梗塞等不良事件風險近兩成。帶領研究的港大學者稱，缺血程度較閉塞比例更準確反映病人通波仔需要，惟現時醫管局以具風險的「導絲檢測」分析缺血，相反港大深圳醫院已使用caFFR技術，建議醫管局引入。

國際臨牀指引建議病人在通波仔前檢測「血流儲備分數」，現行標準是導絲檢測，於手術時在病人血管放置導絲並注藥量度血流，基於結果決定需否通波仔。caFFR技術則是無創檢測，以電腦模型分析血管造影影像並推算分數，少於0.8分即屬缺血，反映血流不足原本八成，需要通波仔。

港大醫學院以caFFR技術分析1308名冠心病患者的3329條心血管，分為缺血和非缺血，結果顯示926條缺血血管中，23.5%、即218條不曾通波仔；2403條非缺血血管中，19.2%、即462條曾通波仔。研究跟進病人3年，發現缺血群組中，通波仔可減低不良事件風險57%，而在非缺血群組，曾否通波仔則沒明顯差別。

另外，如以caFFR技術判別病人需否通波仔，較以慣常方法判斷，可減低不良事件風險19%。研究已於學術期刊《心血管轉化研究雜誌》發表。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀教授姚啟恒表示，本港醫生不常用「血流儲備分數」，靠血管閉塞比例決定需否通波仔；惟是次研究顯示，如血管沒有缺血，通波仔幫助不大，「未必可以當補身」，因處理不妥可弄傷血管或致短期再閉塞。對於研究顯示有缺血病人無通波仔，他相信是病人因其他疾病或風險而不適合做手術，未必是醫生誤判。

成本低一半 港大深圳醫院已用

姚啟恒稱，即使醫生建議病人接受導絲檢測，惟檢測屬介入程序，易令血管受傷，且公院病人需承擔1萬元導絲成本，故目前少於5%公院病人會使用。他稱caFFR技術於最近5年研發，準確度達90%至95%，每次成本約5000元，外國近年開始使用，港大深圳醫院約一兩成病人使用；他正與醫管局磋商引入該技術，料添置電腦需約20萬至30萬元。

身兼港大深圳醫院助理院長的姚稱，該院是新醫療技術的好試點，有助加快大灣區醫療融合，又稱醫管局對引入新技術把關嚴謹，部分技術或在內地更快可用，建議政府參考港澳藥械通，研究加快讓內地獲批技術引入本港。

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