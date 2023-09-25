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港聞

港聞二

過渡屋開放日逾1200人次 推網上申請入住

【明報專訊】房屋局昨於旺角社區會堂舉辦第二場過渡房屋開放日。房屋局長何永賢表示，目前已有7800個單位投入服務，未來將推出1.32萬個過渡房屋單位，令單位總數達2.1萬個，較原先目標多1000個。另外，房屋局今起推出過渡房屋中央統一平台「住得易」，便利市民經網上申請入住。

過渡房屋開放日於旺角社區會堂舉行，共有13間營運機構參與，不少市民早上10時半已在會場外排隊入場，亦有市民即場使用「中央通用申請表格」，申請過渡房屋。房屋局表示，昨日入場逾1200人次，當中有逾180人乘坐專車。何永賢昨晨到場巡視，她形容過渡房屋項目的進展非常好，市區項目入住率平均逾90%，新界區則超過87%，部分項目回轉率達110%，即有單位已曾有兩三個家庭入住，部分人其後入住公屋。

錦上路項目滲水

何永賢：六成修妥不礙工期

另外，元朗錦上路過渡房屋項目恒莆新苑早前被揭發有滲水。何永賢稱，承建商和其供應商當時未有處理好防水及包裝措施，天雨期間各組件因而入水，共有219個單位受影響。她說，承建商將一力承擔責任，並承諾會做好補救才會交樓，當中六成已執修妥當，有關項目工程完工期不受影響。

房屋局今起推出過渡房屋中央統一平台「住得易」，申請者只需按指示輸入所需的基本資料，選擇3個希望入住的項目，便可在短時間內完成申請。經網上遞交後，平台會自動轉介至相關營運機構跟進，附有的申請編號可供日後經「住得易」查詢申請進度和結果。

相關字詞﹕何永賢 恒莆新苑 過渡房屋 過渡性房屋

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