陳茂波訪英集中金融科技 公開行程無官方會面

聯匯之父：港仍是入華主要門戶

曾出席陳茂波倫敦兩場午宴及晚宴的「聯匯之父」祈連活（John Greenwood）回覆本報查詢時說，陳在演辭中雖無詳述港區國安法對公民自由、外來投資和移民影響，但認為一國兩制下金融、貨幣和經濟範疇，整體而言無受國安法影響，「香港仍然是很多投資者和公司進入中國的主要門戶」。祈連活說，陳茂波演辭中，清楚表達香港逐漸復蘇，形容陳廣受信任，是審慎、務實的公僕。

陳茂波今次在倫敦其中一場午宴，與英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）同枱，但未見行程有與英國政府或國會任何官式會面。翻查資料，陳茂波2019年10月底訪問英國時，曾分別與時任財政大臣賈偉德及國會跨黨派中國事務小組會面。財庫局長許正宇4月訪英時，也曾與莊敦文及主管印太事務的國務大臣卓雅敏舉行雙邊會面。

陳茂波當地時間周六到英國Paddington站，參觀港鐵旗下全資公司營運的伊利沙伯線，他形容香港在設計、建造和營運基建經驗豐富，顯示香港的軟實力。他又與倫敦華人聚餐，了解英國政商界對香港觀點。

訪港鐵旗下鐵路 「顯軟實力」

陳茂波昨在網誌總結英法兩國行程說，此行與當地商界、藝術文化及學術機構親身交流和解說非常重要，一方面讓對方提問和表達疑慮，同時港方較全面深入解說和交流，透過建立相互尊重，為促進合作創造條件。