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港聞

港聞二

海南線復航 明年來港郵輪增至24家

【明報專訊】政府上月底宣布退出介入啟德郵輪碼頭交通安排，昨碼頭有兩郵輪停泊，包括昨由香港出發往海南三亞的「名勝世界壹號」，國際郵輪公司在疫後首次恢復前往內地的航程。

下月郵輪大會推動復常

文化體育及旅遊局署理局長劉震表示，今年已有18家郵輪公司來港，明年將增至24家，下月本港會主辦亞太郵輪大會，冀進一步推動郵輪業恢復。

名勝世界郵輪的「名勝世界壹號」昨首航由香港到三亞。劉震昨出席首航典禮致辭時表示，海南和香港兩地擁有豐富而不同的旅遊資源，海南有美麗的熱帶自然景色及風土人情、香港是亞洲國際都會及旅遊樞紐，兩地加強合作、共同開發「一程多站」旅遊產品，可吸引更多世界各地旅客同時到訪兩地。

配合海南一程多站吸客

本港今年3月放寬防疫措施起，入境旅遊人數逐步回升，劉震稱今年首8個月累計有逾2000萬名旅客來港；在8月每天平均超過13萬人次旅客入境，他指特區政府會繼續與香港業界聯手，豐富香港的旅遊元素，包括香港將於下月底主辦Seatrade Cruise Asia Pacific（亞太郵輪大會），屆時將有多家國際郵輪公司的管理層來香港訪問，將是一個極好的機會，讓業界了解香港、內地及亞洲其他地區郵輪市場發展，進一步推動區內郵輪業恢復。

相關字詞﹕郵輪碼頭 亞太郵輪大會 郵輪 三亞

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