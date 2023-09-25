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港聞

港聞二

張炳良：國安法、政治動盪 影響外圍觀感 狄志遠稱有台灣人卻步 田北辰認為旅客非考慮政治

【明報專訊】疫後本港旅遊業仍待復蘇，教大亞洲及政策研究學系顧問（公共行政）張炳良今在本報撰文，指在《港區國安法》實施及近年政治動盪下，部分外國人懷疑香港城市或市場是否如從前一樣自由，直指香港「形象困惑模糊」，認為「政府天天唱好之餘，須正視外圍觀感」。新思維立法會議員狄志遠認同說法，指有台灣人不敢來港；實政圓桌立法會議員田北辰則認為旅客訪港與否與政治因素無關。

張炳良撰文提到多年來香港旅遊業發展蓬勃，政府過去推廣香港不乏大膽想法，包括在香港設立繼東京之後亞洲第二個迪士尼樂園、規劃西九文化區等，認為多年來本港已有其商譽。他舉例，很多人每年會去倫敦或巴黎一遊，非為了什麼新景點，而是欣賞其城市氛圍。

指港形象困惑模糊

外國人疑自由不如昔

張認為香港應珍惜其制度和人文遺產，還有多元文化氣息及自由包容的創造空間等，但香港目前「形象困惑模糊」，指部分外國人懷疑香港的城市或市場是否如從前般自由、是否日受政治控制令多元包容收縮等， 「變相也在修正香港的國際品牌」。

指國安法籠罩生活 致驚弓之鳥

張炳良說，一些西方國家仍對港發布國民外遊警示，指這些國家其實也有嚴厲的國安法，「但他們鮮讓這些處理極端情况的法律，籠罩日常討論及生活的方方面面，致易產生驚弓之鳥。」

狄志遠向本報表示，他在暑期期間曾到外地，部分人對香港理解「非常負面」，認為香港「無了民主、自由」，不論對方理解是否完全真實，相關印象是確實存在。他舉例，有台灣人告訴他「不敢來香港」，因擔心在社交平台曾發表涉港言論，入境香港有法律風險。

狄倡港府低調處理國安法

田認為缺新基建礙復蘇

狄認為政府在處理《國安法》毋須太高調，例如部分人因網上言論被捕、有被通輯者的家人被帶走問話，這些行動通常都「高姿態」，認為當局如多加留意，有助減輕本港負面形象。

田北辰則認為旅客來港意欲與本港現時的政治環境無關，提到現時本港仍是世界最安全城市之一，對旅客而言較2019年安全，而2019年前就有示威者踢內地來港旅客的行李箱。

田認為本港旅遊業復蘇速度不及預期，主因缺乏新落成重點基建。政府近日推「夜經濟」，他認為現時商戶及市民欠誘因在夜間經營及消費，他已與發展商接觸，十一黃金周將在商場派發夜間消費券及飲食券。

相關字詞﹕夜經濟 港區國安法 狄志遠 田北辰 張炳良 旅遊業

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