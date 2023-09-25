內地教員3年翻倍 理大：表現佳非考慮國籍

科大內地比例48％最高 浸大本地跌幅最大

統計8間資助大學的教員國籍背景，以理大、嶺大、港大的內地教員按年增長最多，增幅均逾15%（見圖2）。至於內地教員比例最高的是科大，48%為內地學者，嶺大、港大、城大的內地教員亦多於本地教員。本地學者方面，除了理大、嶺大、教大按年分別微升約2%，其他5間大學本地教員均減少，其中浸大按年由188人下跌近11%至168人，是八大中跌幅最大。

理大的內地教員人數增幅連續3年屬八大最多，與2019/20學年相比，3年間共增加1.3倍。副校長趙汝恒解釋，全球學者中具內地背景者多，表現一般較優秀，校方近年積極招聘，新聘教員多數來自內地是正常現象。他說，理大也有聘請海外學者，惟對方會考慮遠赴香港等因素，直言不是易事。

理大倡改善理工科待遇 育本地人才

趙汝恒認為，本港長遠不應只依賴外地科研人才，惟本港學生多年來對STEM學科缺乏興趣，導致本地理工科人才寥寥。他說，儘管政府正積極推動創科中心發展，近年未見理工科學生明顯增加，認為要從根本改善理工科的出路和待遇，配合獎學金等措施，加強培育本土人才。理大回覆查詢時表示，該校近年積極從本地及全球招聘，擴充教學及科研人才，有信心政府人才政策可培育和留住本地人才、吸引外地人才，惠及院校發展。

各大學均表明招聘時不會考慮國籍。港大表示，一直以來教研人員時有增減，國籍並非招聘考慮，獲聘用者須滿足指定入職條件及學術要求。嶺大稱招聘原則一向「任人唯賢」，不因國籍偏頗。浸大則稱現有完善人事機制作聘任，會從世界各地招聘以建設融會多元文化和國際化的學習環境。