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八大內地教員增14% 首超本地 上學年商管科51%比例最高 學者憂不諳港情缺本土研究

【明報專訊】8間資助大學「中國內地」背景教學人員近年持續增加，教資會回覆本報查詢稱，2022/23學年八大內地學者按年增加14%，人數是自2017/18學年有資料以來首次超越本地教員。各學科中「商科和管理科」的內地教員比例最高，達51%。有商科學者憂慮長遠比例失衡，認為現時本地教員僅佔少數，大部分學者不諳本地社會情况，缺乏解決本港經濟和金融問題的研究。

內地增至35% 本地減至33%

本報記者向大學教育資助委員會查詢八大教員最新國籍資料，教資會回覆，2022/23學年八大內地教員共1815人，較2021/22學年的1592人增加14%；同期本地教員由1722人減至1670人，其他地區教員人數則未有明顯變化（見圖1）。按比例計，內地學者增至35%，本地學者則跌至33%，是教資會自2017/18學年統計八大教員國籍以來，內地教員首次多於本地教員。

綜觀各學科，「商科和管理科」的內地教員比例最高，是內地學者唯一佔比過半的學科，實際人數由2021/22學年的327增至2022/23學年的374，增幅14%。至於按年增幅最多為「醫科、牙科和護理科」，由2021/22學年的140人增加24%至2022/23學年的173人；該科本地學者上學年共372人，整體仍佔過半數（見圖3）。

麥萃才：教資撥款重國際期刊出版 研本地「無分加浪費時間」

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，內地人到海外留學多數投身STEM及商科，海歸學者眾多、學術水平高，本港大學聘請較多內地教員是自然現象。他強調，大學排名受教員背景多元化與否影響，校方並無誘因刻意聘請單一國籍學者；又指教資會撥款着重國際期刊出版論文能力，「遊戲規則」令撰寫論文能力高的內地學者在招聘時佔優，本地學者在商科僅佔少數，舉例自己幾乎是唯一在其學系教金融的香港人。

不過麥萃才指出，現時商科學者大部分非本地人，不諳本地社會情况，既不擅長亦無動力研究本港經濟和金融問題。麥舉例，研究樓市應否撤辣有助解決本地深層次矛盾，惟成果不可能刊登在國際期刊，「無分數加，還要浪費時間」。他說，政府近年撥款更重視研究的本地應用，冀長遠大學招聘能達至平衡，同時容納擅於教學、本地研究、國際研究的各類學者，「不應用一把尺去量度」。

指內地學者赴歐美困難轉來港

李兆波憂長遠失衡損國際化排名

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，受中美角力影響，內地學者赴歐美簽證有困難，部分人擔心遭歧視，反觀本港大學排名高、待遇理想，加上毗鄰內地，令不少海歸學者選擇來港。他又說，今屆政府推出搶人才措施，香港本身稅率低，亦有助吸引更多內地學者落戶本港。

李兆波認為內地學者學術表現優秀和勤力，有助提升研究水平，但憂慮長遠教員背景失衡，影響本港大學在國際化範疇的排名。他指近年全球均爭奪人才，身邊有本地及海外學者轉到新加坡發展，因當地大學薪酬與香港相近，惟政治較穩定、居住環境更佳。李認為，本港大學要吸引與內地學者水平相近的海外學者有難度，因而聘請較多海歸學者。

明報記者 鄭啟智

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