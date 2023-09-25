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港隊亞運首日豐收奪兩金五銅 賽艇王瑋駿林新棟取第一金 張家朗花劍稱王隊史首冠

【明報專訊】中國香港代表團昨於杭州亞運首個獎牌日表現突出，先由林新棟／王瑋駿在男子雙人單槳無舵手項目摘下首金，及後再有武術隊女將陳穗津於太極拳太極劍全能賽摘銅。獎牌大熱的劍擊隊憑「劍神」張家朗在男子花劍個人賽強勢奪金，隊友蔡俊彥則獲銅牌；女子重劍方面，江旻憓亦於個人賽連續3屆摘銅。游泳星將何詩蓓則包辦兩面銅牌，包括非個人主項的女子50米蛙泳及伙拍歐鎧淳等在4×100米自由泳接力。總結港隊暫取2金5銅，僅隨中國、日本及韓國位居獎牌榜第4名。

為港隊打響頭炮的林新棟及王瑋駿，昨早於男子雙人單槳無舵手決賽A，以6分44.20秒率先衝線，力壓烏茲別克及印度隊等對手摘金。二人賽後受訪時皆表示，一直視金牌為今屆目標，因去年在亞洲賽奪冠後打下強心針，勝出靠的是一份自信。

劍擊隊方面，港隊昨派出張家朗及蔡俊彥出戰男子花劍個人賽，前者在小組賽未受考驗下出線，淘汰賽先後擊敗卡塔爾隊選手和東道主劍手許傑，晉級4強對日本隊的敷根崇裕卻陷入劣勢，次局一度落後12：14。

張家朗決賽破國家隊陳海威

「劍擊生涯的里程碑」

不過，張家朗沉着應戰，扳平14：14，最終以一劍絕殺對方殺入決賽，面對於4強以15：9淘汰蔡俊彥的國家隊好手陳海威。

張家朗在決賽乘勝追擊，在陳海威身上連取12分，終以15：2贏得冠軍，拿下香港劍擊隊史首金。他在賽後笑言：「我之前只差亞運，就贏遍亞州賽的金牌，這是我劍擊生涯的里程碑」。除了個人，這面金牌相信對男花、甚至整支香港劍擊隊也是一件大事，張家朗直言「對整隊都是一種信心」。張家朗明日將伙拍蔡俊彥、崔浩然和楊子加轉戰團體賽，他也期望取得佳績，同時與中、日等勁旅過招，以準備11月展開的新賽季，爭取巴黎奧運資格。

至於女子重劍個人賽，港隊則由江旻憓與佘繕妡出戰，前者在16強經歷「黑牌風波」，驚險晉級8強再挺印度隊對手，惟4強力戰不敵韓籍老對手宋世羅，連續3屆亞運摘銅。江旻憓賽後坦承失望，但期望跟隊友（佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望）在明天的團體賽捲土重來。

港隊游泳星將何詩蓓昨亦亮相出戰女子50米蛙泳，先於初賽以破香港紀錄的30.46秒出線，並於決賽再次刷新港績，以30.36秒掂池，屈居國家隊的世界紀錄保持者唐錢婷及日本隊的鈴木聰美之後，摘下銅牌。至於「四朝元老」歐鎧淳伙拍鄭莉梅、譚凱琳、簡綽桐出戰昨早於女子4×100米接力初賽，以小組次名出線，決賽何詩蓓取代簡綽桐領銜參戰，終以3分39.10秒再添一面銅牌。

陳穗津太極拳太極劍得銅

另外，香港武術隊昨有好開始，由陳穗津於女子太極拳太極劍全能項目以9.746分摘下銅牌，而上屆銀牌得主的隊友莫宛螢則以第7名完成。賽後32歲的陳穗津表示這應是她首次亦是最後一次參加亞運，所以對自己意義重大。

明報記者杭州直擊：王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗

（杭州亞運）

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