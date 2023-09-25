明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

形狀記憶聚合物遇熱變軟用途多

【明報專訊】「形狀記憶聚合物」（Shape Memory Polymers, SMP）特點是當加熱到某個溫度時，它會軟化，可以隨意塑形，增加貼合程度；而當它冷卻後，會固化變硬。納米及先進材料研發院（NAMI）近年研發出一種形狀記憶聚合物，只需加熱至攝氏數十度即可變軟塑形，令方便程度大增，可望用來製造各種復康用品、護具和穿戴式電子產品等。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

其實，外國專家研究形狀記憶聚合物已有數十年。不過，以往主要都停留在學術界研究層面，真正的應用寥寥可數，只有一些血管支架等，而量產的規模亦有限。至於NAMI在2017年申請到「創新及科技基金」的資助後，開始研究形狀記憶聚合物。最初的想法是，希望形狀記憶聚合物可以應用在智能紡織品方面，以及可以代替打石膏。

納米及先進材料研發院（NAMI）高級技術經理朱勇表示，打過石膏的人都知道，石膏很重和很黏，貼着皮膚很不舒服，傷者更無法自行拆下來清潔骨折處的皮膚。另一方面，有時骨折處在一兩個星期後消了腫，令石膏出現鬆動，又需要拆下來重新再做一次，非常浪費醫護人員和物理治療師的時間。所以，他萌生了以形狀記憶聚合物來代替打石膏的想法。

手托代替打石膏 可脫下清潔皮膚

若以形狀記憶聚合物製造手托，其厚度只需2至3毫米，比起打石膏輕便得多。而且，用戶可以隨時使用小型發熱USB裝置來將它加熱，令它軟化脫下，從而清潔骨折處。之後，再重新穿上它和加熱、塑形，待它冷卻變硬。

由於形狀記憶聚合物這種加熱軟化和冷卻固化的特性並沒有明顯的次數限制，估計至少可以重複幾百次，所以相信它還可以讓醫院回收和循環再用（只需更換最外層的紡織物，以保持衛生）。這比起傳統打石膏只能用一次就變成廢物，要環保得多。

雖然市場上已有小量形狀記憶聚合物生產，但選擇有限，所以NAMI當時決定研發自己的形狀記憶聚合物，稱為eMuscle。朱勇解釋，因為NAMI希望，可以調節那個塑形的關鍵溫度，所以決定自行研發，而不採用市場現有的。

現時，由NAMI研發的eMuscle，可以視乎應用場景，通過改變材料的結構，將塑形的關鍵溫度設定在30度至80度之間。至於冷卻固化後的硬度和強度，大約在木板和工程塑膠之間。

NAMI還研發了配合eMuscle使用的小型USB發熱裝置，只需以一般Power Bank向該裝置供電，eMuscle就會保持在軟化的狀態；若停止供電，eMuscle會在5分鐘內冷卻至固化狀態。NAMI已就eMuscle申請了一系列專利。

可製成「無重力胸圍」

與市場上部分形狀記憶聚合物相比，eMuscle多了一個優點，就是當遇上快速衝擊時，它會迅即變硬，以及將衝擊力沿着其表面分散，令大部分衝擊力都不能穿透它。這個特性令它非常適合用來製造運動胸圍。

NAMI研發的這種運動胸圍，被稱為「無重力胸圍」。這款胸圍能夠根據乳房在運動時受到的震動，智能地在柔性和剛性之間切換，從而縮小乳房的實際擺動幅度，並減輕運動期間其重量和震動所帶來的壓力，為女士們提供「無重力」的舒適感和足夠的乳房支撐力。

製成玩具 公仔隨時改髮型

在今年的「全球百大科技研發獎」（2023 R&D100 Awards）中，「無重力胸圍」成為100個獲獎項目之一。

除了代替傳統打石膏之外，另一個有望相當普及的應用範圍是玩具。因為可以將那個塑形的關鍵溫度設定在約40度，讓小孩子在冲暖水涼時對玩具塑形。在2021年，香港玩具商Silverlit已經率先應用eMuscle，來造製洋娃娃公仔的頭髮。小朋友只需利用附送的小工具，就可以隨時幫公仔修改髮型。據悉，那款玩具至今的累積銷量至少已超過100萬套。現時，Silverlit正在研發其他使用eMuscle的新玩具。

朱勇強調，除了運動胸圍、玩具、代替打石膏之外，eMuscle還有不少潛在應用，例如護頸、護腰、鞋墊等護具，以及穿戴式電子產品；可以將eMuscle造成代替鞋帶的系統，當按鈕加熱時，它會軟化和變得寬鬆，方便穿上鞋子，當關掉電源時，就會冷卻、固化和收縮，效果如綁緊鞋帶般。

可應用於鞋墊穿戴式電子產品

至於穿戴式電子產品方面，用eMuscle來製造耳機和VR頭戴顯示器的貼面部分，當用戶戴上它們時，其皮膚的溫度可以令該部分軟化，從而更加貼面，減少空位。

據悉，eMuscle的多個潛在應用都獲得企業贊助小部分研發經費。其中，以運動胸圍、鞋墊、手托等的研發進度較快，並已經有企業正在跟NAMI商討技術授權事宜，最快有機會在今年內試產或小量推出。

至於eMuscle的生產，朱勇表示，有些公司現時已經擁有生產一般形狀記憶聚合物的機器，大致上沿用這些機器就可以，應該毋須作很多改動。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

港隊亞運首日豐收奪兩金五銅 賽艇王瑋駿林新棟取第一金 張家朗花劍稱王隊史首冠
港隊亞運首日豐收奪兩金五銅 賽艇王瑋駿林新棟取第一金 張家朗花劍稱王隊史首冠
國家隊首日20金 賽艇封后先聲奪人
國家隊首日20金 賽艇封后先聲奪人
何詩蓓50蛙100自接力齊摘銅
何詩蓓50蛙100自接力齊摘銅
張家朗揚威杭州一刻 奧海城氣氛熾熱
張家朗揚威杭州一刻 奧海城氣氛熾熱
八大內地教員增14% 首超本地 上學年商管科51%比例最高 學者憂不諳港情缺本土研究
八大內地教員增14% 首超本地 上學年商管科51%比例最高 學者憂不諳港情缺本土研究
內地教員3年翻倍 理大：表現佳非考慮國籍
內地教員3年翻倍 理大：表現佳非考慮國籍
張炳良：國安法、政治動盪 影響外圍觀感 狄志遠稱有台灣人卻步 田北辰認為旅客非考慮政治
張炳良：國安法、政治動盪 影響外圍觀感 狄志遠稱有台灣人卻步 田北辰認為旅客非考慮政治
海南線復航 明年來港郵輪增至24家
海南線復航 明年來港郵輪增至24家
陳茂波訪英集中金融科技 公開行程無官方會面
陳茂波訪英集中金融科技 公開行程無官方會面
過渡屋開放日逾1200人次 推網上申請入住
過渡屋開放日逾1200人次 推網上申請入住
有未成年擬申一人單位
有未成年擬申一人單位
涉非禮7歲女童 休班警被捕
涉非禮7歲女童 休班警被捕
辨通波仔需要 無創檢測減風險 港大團隊：準確度達九成 醫局應引入
辨通波仔需要 無創檢測減風險 港大團隊：準確度達九成 醫局應引入
大坑舞火龍疫後復辦 夜光小火龍首登場
大坑舞火龍疫後復辦 夜光小火龍首登場
民主黨倡披聯絡方法 「三會」成員資料不公開 麥美娟：民處可傳訊
民主黨倡披聯絡方法 「三會」成員資料不公開 麥美娟：民處可傳訊
職業治療師兩年流失率倍增 恐長遠影響長者醫療 業界促增課程學額
職業治療師兩年流失率倍增 恐長遠影響長者醫療 業界促增課程學額
調查：逾三成外傭捱餓工作 團體籲增膳食津貼至每月1800元 合約須釐清
調查：逾三成外傭捱餓工作 團體籲增膳食津貼至每月1800元 合約須釐清
八成市民沒遺囑 主因不懂訂立
八成市民沒遺囑 主因不懂訂立
深水埗規劃研究 社協指兩成劏房戶憂逼遷
深水埗規劃研究 社協指兩成劏房戶憂逼遷
社民連副主席 涉刑毁被捕
社民連副主席 涉刑毁被捕
大灣區灣區熱搜：跳出舒適圈體驗豐 年半實習理清前路 首屆就業計劃留下者：親歷何謂機遇
大灣區灣區熱搜：跳出舒適圈體驗豐 年半實習理清前路 首屆就業計劃留下者：親歷何謂機遇
大灣區灣區熱搜：新一屆暫提供2058空缺 粵生活補助增
大灣區灣區熱搜：新一屆暫提供2058空缺 粵生活補助增
大灣區灣區熱搜：欣慰學員成長 新地續憑計劃吸新血
大灣區灣區熱搜：欣慰學員成長 新地續憑計劃吸新血
【Emily】高官議員紛現場觀亞運 杭州撐港隊 特首見證張家朗奪金
【Emily】高官議員紛現場觀亞運 杭州撐港隊 特首見證張家朗奪金
【Emily】消委續查黑客影響範圍 籲《選擇》訂戶改密碼
【Emily】消委續查黑客影響範圍 籲《選擇》訂戶改密碼
【Emily】列車車廠同被塗鴉 港鐵報警籲愛惜
【Emily】列車車廠同被塗鴉 港鐵報警籲愛惜
【Emily】8月400萬旅客 港機場獲選亞洲最佳
【Emily】8月400萬旅客 港機場獲選亞洲最佳
【Emily】太古培訓10大學生 助籌備聖誕市集
【Emily】太古培訓10大學生 助籌備聖誕市集
【Emily】林超英教拆唧筒 取塑膠零件回收
【Emily】林超英教拆唧筒 取塑膠零件回收