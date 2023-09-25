大灣區灣區熱搜：欣慰學員成長 新地續憑計劃吸新血

前年聘15人9留下

「沒留下的，有些是選擇繼續進修，也有家庭原因。」黎祥掀說，欣慰的不僅僅有多少人留下，而是過程中看到學員進步，「看着他們的熱誠和責任感強了很多，也愈來愈能肩負起工作，當初你未必抱很高期望，過後卻覺得十分驚喜」。

進步的驚喜來自於前瞻培訓，既然學員無工作經驗，黎祥掀採用了導師制，由富經驗員工指導學員，黎祥掀也會定期與學員開會，了解他們工作進度及委派功課，「例如安排他們就廣州市11個區的特點做報告，需要研究各區的人口、產業、商區特色，透過考察去熟悉各區民生經濟、文化、消費習慣等」。他指出，這份報告不僅是功課，「我們做綜合地產項目，需要了解當地居民需要什麼，才能精準策劃」，再者從學員做報告過程中，也能看到他們在資料蒐集、組織分析、言談對答等的優缺點，再根據各自能力提點和調整培訓。

從超過一半以上學員留任來看，印證黎祥掀兩年前接受本報專訪時對計劃的期望，「滿足公司對人才的需求，同時為香港青年人才提供在大灣區一展抱負的機會，而企業和人才對當地政府有投資、有貢獻、有消費，是三贏局面」。再者，當這些員工回到香港與身邊人分享，吸引更多人願意投身大灣區，如同石擲入水，漣漪會不斷擴大，符合港府希望更多年輕人能跨境親身了解國家的初衷。

保留導師制 歷首屆經驗培訓得心應手

事實上，新地一開始便有長期聘用培養學員的打算。「地產是一個需要不同專門技能的行業，一個項目發展周期可能5到8年甚至10年，新地現時在廣州南站和南沙慶盛站的綜合地產項目，規劃大、年期長，我們雖有不少中層人員，但也需要新血銜接，剛好透過計劃來應徵的新人願意在大灣區工作，正正滿足我們的需要。」黎祥掀笑言：「而且年輕人的好處是容易適應公司文化，他們也代表了社會某個群組的需求，其想法會給予公司啟發和創新。」

新地也積極參與新一屆就業計劃，今年招聘了6人，已於7月上班。黎祥掀相信，計劃恆常化後，會是新地吸納新血的重要途徑之一，而有了上次經驗，培訓等方面也更得心應手，「例如我們會保留導師制，也繼續提供住宿，除了解決生活需要，他們住在同一公寓，彼此照應，可以一起返工一起玩，凝聚力很高，上屆的回饋是十分受歡迎」。

今屆學員沒有疫情隔離之困，黎祥掀相信他們的適應和融入會更輕鬆容易，「見面交流才是王道，尤其是廣州辦公室與香港總部的聯繫，單靠視頻會議，就像兩間公司似的，文化難以連繫承接，如何能做到新地以心建家、群策群力的理念？」