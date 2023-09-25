大灣區灣區熱搜：新一屆暫提供2058空缺 粵生活補助增

廣東省亦加大支持力度，對參加計劃的香港青年給予生活補助，由此前的每人每月1000元提高至2000元人民幣。另外，駐粵辦表示，會通過不同渠道蒐集意見、發放資訊，以及舉辦各種活動，協助參加計劃的港青擴闊眼界和網絡，例如邀請他們參加商會和駐粵辦的活動，與當地企業家交流互動，向前輩「取經」等。

不過有今年畢業於暨南大學市場營銷的香港學生表示，6月至今已申請15個職位，均無回音。此外，早前也有立法會議員質疑，試行計劃入職率僅31%，當中還有部分人未能做滿18個月，認為效果欠理想。

議員倡放寬門檻 鼓勵提供更多元化職位

立法會議員顏汶羽向本報表示，就業計劃只容許大學或以上學歷畢業生申請，門檻過高，不利青年累積就業資本，希望政府放寬至容許副學士與高級文憑畢業生，令到更多港青受惠，並且鼓勵僱主提供更多元化職位。

計劃要求入職起薪為每月1.8萬元，政府會按每名受聘青年向企業發放每月1萬元津貼，顏汶羽不認為企業會貪圖津貼參與計劃，畢竟也要投入時間與資源培訓，但現時大灣區內地城市薪金水平普遍低於香港，獲續聘僱員能否維持原本工資，要視乎工作表現，以及是否市場渴求的人才。