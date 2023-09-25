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大灣區灣區熱搜：跳出舒適圈體驗豐 年半實習理清前路 首屆就業計劃留下者：親歷何謂機遇

【明報專訊】香港政府2021年1月推出大灣區青年就業計劃，鼓勵和支持香港的大學畢業生到大灣區內地城市工作。隨着首屆計劃結束，兩名參加者莊麗華和袁鈴怡分別獲新鴻基地產（0016）和觀瀾湖續聘。對比兩年前接受本報訪問，莊麗華現已肯定事業路向，對大灣區的認知也琅琅上口；袁鈴怡也因此理清職業規劃，選擇留下深造。既有「前人種樹」，今屆參加者林蓉蓉也希望在計劃幫助下撥走迷霧，探明自己的大灣區前途。

明報記者 司徒聰穎

「到新環境試新工作，跳出舒適圈」是兩年前莊麗華向本報透露的參與動機，畢業於港大工商管理學（會計及財務），為跳出舒適圈選擇加入新地，回頭看來「我覺得算是達成（目的）。確實，房地產對我來說是全新體驗，在這裏好像海綿一樣不斷吸收新知識，豐富學問，增廣見聞」。

入新地親歷由零起樓 留下見證日後

早在去年9月，新地已詢問參加計劃的員工是否願意留下，莊麗華是點頭的其中一個。在廣州的18個月計劃期結束後，她調回香港總部任職工程管理部項目助理，負責處理項目管理、行政相關事務。選擇留下，因本以為自己的大學專業與地產完全無關，入職後卻發覺兩者之間亦有聯繫，例如債券、房託等，「發現原來我的專業知識能運用在這個行業」；另一原因是她負責的新地廣州南站ICC和南沙慶盛項目，「看到廣州南站ICC由一塊未平整的地皮，去到開始打地基、有建築物，覺得這就是我當初入行的初心，可以看着一個項目的出世，其成果的一部分包含了我的努力，所以也希望能繼續看着它之後的發展」。

首屆計劃推出時正值封關時期，長期難回港陪家人，或多或少左右參加者留下與否。幸而莊麗華的家人十分支持她外出歷練。隻身在灣區，莊麗華也樂在其中：「當時如果在香港，去不了其他地方，我在廣州，還可以在疫情不嚴重時坐高鐵去其他省市遊玩，廣州的同事也很好，即使我現在回去香港，有不少仍保持聯繫，每次來廣州出差都會相約聚會。」莊麗華回想起在廣州的日子都很快樂，工作生活都很滿足，「你問我如果再選擇，還會不會參加計劃，我的答案是一樣會」。

「機遇是城市間人才知識流動」

大灣區青年就業計劃除提供就業機會，也希望讓香港青年藉於內地工作之機，更好了解大灣區。兩年前的莊麗華對大灣區只有宏觀的簡單認識，對於什麼是大灣區機遇也未有太多體會，「經過這兩年，我終於理解何為『軌道上的大灣區』，高鐵網絡真是便利我們的工作和生活，就算現在回香港工作，我還是經常坐高鐵兩邊走」。至於機遇，她也不假思索稱是「城市間人才和知識的流動」，「我把從廣州學到的知識應用到香港的工作；現在在香港學到的，又可用在廣州項目中」，莊麗華笑道：「我覺得自己已經捉到了這個機遇，機遇就是在這條高鐵中尋找到。」

觀瀾湖宿舍如大學 學員溫暖共住

捉住機遇的不止莊麗華，同樣是首屆參加者的袁鈴怡，也在嘗試中發掘到興趣。袁鈴怡當年加入觀瀾湖，計劃結束後獲續聘，任職新媒體推廣主任，負責活動策劃、運營公司的新媒體帳號如小紅書、抖音等。「畢業那年政府剛好推出這個計劃，薪資吸引，企業及職位的選擇也非常多，加上自己比較喜歡接觸新事物，便抱着試一試的心態投簡歷。」

觀瀾湖在首屆共招聘約50個員工，分佈於不同職位，袁鈴怡說參加者在工作期間都經常會互相交流，「一方面可以認識更多朋友，另一方面也能更清楚了解公司不同部門崗位的運作」。袁鈴怡透露，當時大家在觀瀾湖一起生活，就像以前大學住宿舍一樣，感覺溫暖和諧，「我們還一起共同製作了一條融合香港及內地文化的搞笑短片」。

18個月的工作經驗，袁鈴怡在劇本製作、拍攝剪輯、活動策劃等方面都有提升，也更清晰自己的職業規劃。大學主修國際經濟與貿易，剛開始選擇新媒體職位純粹覺得是潮流，做着做着卻被吸引，「發現自己是很有興趣、也更加確定想繼續在新媒體深耕下去，畢竟只有一年半時間，不是很多東西都能學完，例如攝影、剪輯等技巧，都需要向更專業的同事學習，難得公司給予機會，便決定繼續留下來」。

新人：趁首份工作摸清方向

政府今年3月宣布大灣區青年就業計劃恆常化，新的參加者也陸續獲不同企業聘用。畢業於暨南大學的林蓉蓉正是其中一人，現於觀瀾湖任職行政助理的她，除了文書工作，還負責與不同的部門溝通、策劃活動，就如莊麗華或袁鈴怡當年，剛畢業的林蓉蓉也不諱言「其實對職業方向非常迷惘」。

林蓉蓉自言，雖然性格外向，但工作要接觸不同的人，難免有壓力，但也是一種成長；她以前也沒有策劃活動的經驗，「看人家搞活動，自己是旁觀者只會覺得有趣，到自己落手落腳，原來辦一個活動涉及很多部分」。令她最難忘是早前觀瀾湖舉辦的親子高爾夫球賽，「一開始我以為自己只要做好上司交帶的要求便成，慢慢才知道更需要自己主動」。在她心中，這些都是寶貴體驗：「我可以很清楚自己喜歡什麼、不喜歡什麼，而作為人生第一份工作，就要趁現有機會摸清方向，現時仍在嘗試和學習中。」

贊成計劃恆常化 料各方經驗已足

作為過來人的袁鈴怡十分贊同計劃恆常化，「有望更多企業參與，提供更豐富職位」，去年底她曾獲邀在勞工處舉辦的就業計劃嘉許禮分享經驗。至於今年有出席就業計劃招聘會並交流心得的莊麗華也表示，有了首屆經驗，政府的安排會更完善、公司會更熟悉流程和善用人才，又有像他們這些「前人」傳授心得，對新人而言能減少許多未知的恐懼，「而且現在通關了，沒有之前那麼不便」。

莊麗華又透露，自己也有跟新地今屆聘請的新人分享，「大家都好奇哪裏好吃哪裏好玩，叫車用什麼程式」，兩年前受訪時作為新人的她，何嘗不是懷着同樣好奇。

相關字詞﹕大灣區青年就業計劃 大灣區

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