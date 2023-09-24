8兒科流感重症 6無打疫苗

許樹昌昨早在商台節目《政經星期六》稱，夏季流感至今錄得8宗兒科嚴重個案，當中只有兩人曾注射疫苗，顯示無打針是較大影響因素。他說流感陽性比例自本月10日起似有回落傾向，但仍待觀察會否持續。他認為現時仍有不少市民主動戴口罩和注意手部清潔，料夏季流感未必會大爆發。

新一輪季節性流感疫苗資助計劃周四展開，學校及院舍外展接種則於下月5日開始，已有710間幼稚園及幼兒中心、約450間小學及約230間中學報名參加。許建議市民把握機會盡快安排子女及自己接種流感疫苗。他說兒童一旦感染流感併發腦炎或肺炎，或出現嚴重後遺症，例如影響思考能力、肺部纖維化、需長期住院等。他又提醒中學生有較多群體活動，容易傳播病毒，應該打針。

許樹昌料新冠11月小高峰

新冠方面，許預料11月及12月或有感染小高峰，因上次高峰約發生在今年4月至5月，大部分港人打針或染疫已相隔半年，抗體下降。至於美國食品藥物管理局早前批准使用輝瑞和莫德納的第三代新冠疫苗，許相信衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會稍後將開會討論引入。