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港聞

港聞二

海洋光譜號重臨 有客等的士40分鐘

【明報專訊】大型郵輪「海洋光譜號」昨早約11時到港，為政府上月底宣布退出介入郵輪碼頭交通安排後再次重臨。記者在場所見，乘客離開碼頭的交通安排大致暢順，指示亦清晰。文化體育及旅遊局回覆，大部分乘客乘坐3條免費巴士線離開，的士站內人龍約20分鐘後改善，惟據記者觀察，有旅客等候的士約40分鐘方有車，人龍近1小時才消散。也有遊客指候車時間過長，冀增的士數量。

政府稱最長等15分鐘

旅遊事務專員沈鳳君昨到場巡視，了解各項交通安排。文體旅局表示，昨早11時至12時30分間約2700乘客離船，當中約1100人選乘3條免費巴士路線，約200人選搭碼頭營辦商安排的3條收費穿梭巴士線，約150人選乘的士，約11時半的士站出現候車人龍，但20分鐘後改善，至12時10分左右已無候車乘客，候車時間最長約15分鐘。郵輪碼頭營運商有繼續向到碼頭載客之的士派發50元石油氣現金券。

的士站人龍持續1小時

據記者在場觀察，昨上午約11時半至12時，的士站一度有約50至60名乘客候車，排隊人龍近一小時左右方完全散去。在柬埔寨生活的退休旅客Simon說在的士站已候車約20分鐘，預計共需等候45分鐘，認為當局應提供更多誘因予的士司機到碼頭載客。記者觀察他候車約40分鐘方上車離開。第二次乘郵輪抵港的菲律賓旅客Karla雖乘巴士離開，但也稱今次的士數量不足，需更多巴士及的士到碼頭載客。

昨午12時半左右人潮散去後則出現的士「車等人」。的士司機張先生說由的士台得知碼頭有客，故駛到站內，已等候約7分鐘，「入到來無客人，𠵱家想走」。

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