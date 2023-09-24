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港聞

港聞二

團餐客增 食肆外指揮員叫靠邊站勿吐痰 有散客避黃金周人潮 「錯峰」遊港

【明報專訊】疫後內地首個十一黃金周臨近，近日到訪紅磡及土瓜灣用膳的內地旅行團數量增加。本報記者昨午到紅磡提供團餐的食肆「嘉樂軒」觀察，前來用膳的旅行團客魚貫而入，秩序大致順暢。食肆所在大廈入口前架有鐵馬，有穿上熒光背心的人員指揮人流，不斷提醒遊客「靠邊」，偶爾提醒個別旅客勿隨地吐痰。另外，尖沙嘴海濱及附近街道昨午人頭湧湧，有旅客稱特地「錯峰」在黃金周前訪港。

旅遊業監管局表示，早前有協助食肆做人流管制，因此個別食肆或安排工作人員在門外維持秩序；一向有在各區不同地方巡查，包括旅遊景點、註冊商店等。局方正研究十一黃金周的行動部署，本周或公布是否增派人手、特別安排等細節。

嘉樂軒所在的崇安街昨午一度有七八輛旅遊巴停泊，門外行人路約有3名身穿熒光背心的人員維持秩序，引導旅客排隊進店及靠近街道兩旁站立，又提醒隨地吐痰的旅客會被罰款，旅客遂用紙巾清理痰涎。

散客：奢侈品三亞更平

昨午尖沙嘴星光大道站滿「打卡」的旅客。來自江蘇的曹小姐說趁到廣東出差，在十一黃金周前來港旅遊，「十一太擠了」。她今次無計劃買奢侈品，稱感覺三亞免稅店價格更便宜。

廣東旅客李小姐說上次來港已是疫情前，對香港一直印象不錯，今次和朋友計劃「逛逛小店」，並參考「小紅書」去city walk（漫遊），例如到深水埗買二手數碼相機、到上環精油老店兆成行打卡等。

尖沙嘴珠寶店 遊客睇多買少

記者昨在尖沙嘴數間珠寶店所見，有許多內地客進店查詢金飾等珠寶，最後較少人拿「戰利品」離開。栢麗大道有不少新店開張，較多是售賣服飾，有店員稱開業約一個月以來生意淡靜，未有太多遊客光顧。

另外，尖沙嘴星光大道「星光夜市」昨連續第二晚舉行，氣氛熱鬧，不少熟食攤檔有排隊人龍，部分攤檔食品在活動結束前售罄。

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