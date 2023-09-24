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陳茂波：阿斯利康擬港設研發中心 醫界稱可補國際臨牀研究不足 利研新藥疫苗

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日在倫敦訪問期間公布招商引資好消息，引述生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）表示，與特區政府引進重點企業辦公室（引進辦）詳細討論後，已有來港設立研發中心的計劃，並將與有關部門跟進磋商。醫學界認為有關計劃可補充本港缺乏國際臨牀研究的不足，有利本港研發新藥和疫苗。

陳茂波在英期間到訪阿斯利康與該公司高層會面，了解其藥物研發業務及最新擴展計劃。陳茂波在會面其間指出，引進辦積極引進生命健康、人工智能和大數據等領域的領先企業來港拓展業務，樂意對有關企業提供政策配套，以至共同投資，歡迎企業帶同優秀科研人才來港。

稱歡迎帶優秀科研人員來

陳茂波提到，本港私募基金和風投基金生態蓬勃，加上是全球第二大生物科技集資中心，有利不同發展階段的生命健康科技公司籌資發展。

阿斯利康現時在英美及瑞典共設4個戰略研發中心，並於2013年成立中國新藥研發部，2021年在上海設立全球研發中國中心。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，阿斯利康來港對本地醫學界一定有得益，開發新藥或新疫苗可利用本地兩間醫學院三級實驗室做動物研究，之後與本地一期臨牀研發中心合作做臨牀研究，有利研發。

醫學界立法會議員林哲玄表示，本港有醫學研究的技術和人才，惟缺乏世界性臨牀研究及產業化。他說阿斯利康全球設研發基地，有助本港研究項目在不同地方做臨牀研究，而阿斯利康的全球註冊藥物經驗是香港未有的。他又提到，本港研發罕有病藥物的成本效益低，在龐大中國市場背景下，若加上與阿斯利康的國際合作，或有助降低藥物價格。

相關字詞﹕引進重點企業辦公室 阿斯利康 陳茂波

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