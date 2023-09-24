單親病母憂萬一 訓練10歲自閉兒照顧智障姊 輪院舍漫長絕望 嘆「病了不敢看醫生」

獨湊SEN三子女 入院時姑仔幫忙

談起對這場大手術的印象，Eddie記得的不是疼痛，而是無法安置子女的無助。15歲的大女兒有中度智障及患罕見病，連洗澡、吃飯都無法自理；13歲二兒子有輕度智障及思覺失調等病，雖能外出幫忙購物，卻有一定攻擊性；10歲小兒子患自閉，更曾因校園欺凌而患上抑鬱症。Eddie說，在手術期間女兒暫住智障者宿舍，兩個兒子交由亡夫的胞妹照顧，「一出院就要湊仔，傷口未埋，社工話幫唔到」。

談雙屍案 「有得震冇得瞓」

出院後的Eddie想為子女申請智障者宿舍及展能中心，但漫長的輪候令她感絕望，智障者宿舍及展能中心在晚上六七時後也不會提供服務。她無奈嘆道，7月曾患流感，「單親家長有什麼事真的很慘，病了都不敢看醫生」。問到有否留意前日的秀茂坪邨雙屍案，Eddie說「有得震冇得瞓」，擔心萬一自己出事，無人幫忙照顧子女。

Eddie透露每次上街總會緊緊拖着大女兒與二兒子，小兒子則跟在後面「睇實」姊姊，「因為女兒曾走失過」。她透露，手術過後經常暈倒，儘管不想領綜援，卻因要照顧子女而無法工作，選擇接受。對於政府稱將推出照顧者熱線及安排關愛隊探訪等，她形容是杯水車薪，「希望有緊急事時，政府可以有個人出來幫忙，而不是什麼都要排（隊）」。

明報記者 潘明卉