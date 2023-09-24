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單親病母憂萬一 訓練10歲自閉兒照顧智障姊 輪院舍漫長絕望 嘆「病了不敢看醫生」

【明報專訊】2021年，突如其來的肝癌帶走了Eddie的丈夫，頓失家庭經濟支柱以外，還留下她獨自撫養3名有多重特殊教育需要（SEN）的子女，當中兩人智障、兩人有精神病、兩人患自閉，且禍不單行，同年9月Eddie因病要入院切除部分肝及胃，3名孩子由誰照顧呢？「一個人湊住啲小朋友，連去醫院的資格都冇」，這是她最直觀的感受。現年42歲的Eddie得悉前日發生母親入院兩智障兒疑餓死的慘劇，她形容「有得震冇得瞓」，說要訓練10歲自閉小兒子照顧中度智障的姊姊，及訓練13歲輕度智障的二兒子落街買食物。

獨湊SEN三子女 入院時姑仔幫忙

談起對這場大手術的印象，Eddie記得的不是疼痛，而是無法安置子女的無助。15歲的大女兒有中度智障及患罕見病，連洗澡、吃飯都無法自理；13歲二兒子有輕度智障及思覺失調等病，雖能外出幫忙購物，卻有一定攻擊性；10歲小兒子患自閉，更曾因校園欺凌而患上抑鬱症。Eddie說，在手術期間女兒暫住智障者宿舍，兩個兒子交由亡夫的胞妹照顧，「一出院就要湊仔，傷口未埋，社工話幫唔到」。

談雙屍案 「有得震冇得瞓」

出院後的Eddie想為子女申請智障者宿舍及展能中心，但漫長的輪候令她感絕望，智障者宿舍及展能中心在晚上六七時後也不會提供服務。她無奈嘆道，7月曾患流感，「單親家長有什麼事真的很慘，病了都不敢看醫生」。問到有否留意前日的秀茂坪邨雙屍案，Eddie說「有得震冇得瞓」，擔心萬一自己出事，無人幫忙照顧子女。

Eddie透露每次上街總會緊緊拖着大女兒與二兒子，小兒子則跟在後面「睇實」姊姊，「因為女兒曾走失過」。她透露，手術過後經常暈倒，儘管不想領綜援，卻因要照顧子女而無法工作，選擇接受。對於政府稱將推出照顧者熱線及安排關愛隊探訪等，她形容是杯水車薪，「希望有緊急事時，政府可以有個人出來幫忙，而不是什麼都要排（隊）」。

明報記者 潘明卉

相關字詞﹕單親媽媽 智障人士

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