疑餓死兄弟之母患認障 「沒求助紀錄」 團體：社署定有智障者資料 多部門被指有責

孫玉菡：保護網織更密

孫玉菡昨出席活動後稱對事件深感惋惜及難過，兩度重申「社署或其他不同形式的社福機構」沒該家庭求助紀錄，社署事發後已第一時間聯絡家屬。被問到兩死者是否自行停止覆診、其後有否跟進、如何協助不主動求助個案，他稱仍在了解事件。他又說，政府將推出照顧者支援專線及資訊網站提供協助，關愛隊會多做家訪識別隱蔽個案，又呼籲鄰里多行一步問候、協助。

母曾就綜援牆裂求助區議員

曾協助涉事家庭的觀塘區議員張培剛稱，該對何氏兄弟多與母親「三人行」外出，兩人看來智力較弱，但行動自如，會幫忙拿東西，形容兩人文靜乖巧，「唔係話百厭、周圍跑、喧嘩嗰種」。他相信三母子非隱蔽家庭，何母曾因綜援金額及公屋牆身裂痕向他求助，數年前入屋查看時見屋內整齊，而對於照顧兒子，何母傾向親力親為，感覺她不希望由他人代勞。

事發的秀慧樓38樓單位的鐵閘昨被警方用鐵鏈鎖起。有鄰居表示過往見兩兄弟感情甚佳，常常大聲聊天說笑，弟弟出入時會與鄰居點頭打招呼。她說何母年紀老邁，需持拐杖，約3個月至半年前入院，及後未見兩死者向街坊求助或索取食物。

醫局有轉介醫務社工助母出院後照顧

醫管局表示，兩死者的母親今年5月入住九龍醫院接受治療，並轉介醫務社工協助安排其出院後的照顧事宜，病人目前情况穩定，院方已安排精神科醫生跟進，並會密切留意其情况和情緒變化。兩名死者則於2004至2018年間在九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，屬穩定個案，分別自2018年2月及3月後未再覆診。

香港智障服務人員協會理事李美賢認為事件中各部門都有一定責任，例如是否有人視而不見、社署接到求助後如何跟進，「媽媽拒絕服務或其他服務單位幫忙，是否就不跟進個案呢？」認為需探討其拒絕服務的原因。李又說，部分智障者的家庭不屬社署綜合服務家庭中心個案，但社署及醫管局作為集體照顧上的重要持份者，無論是診斷或是申請綜援，一定會留下資料。

立法會議員江玉歡稱，政府應對高危個案應主動出擊，「打電話、上門咩都做」，又呼籲鄰里間、保安多留意。她說醫管局有案中母親入院資料，房署則管理公屋家庭，「點會唔知照顧者已入院」，重申照顧者議題不單是勞福問題，建議設跨部門中央系統通報高危個案。

被問及涉事家庭是否仍領綜援，社署稱不便評論。華員會社會保障助理分會主席古賢明說，醫管局與社署有機制核對綜援或殘疾津貼家庭出入院情况，約每3個月更新，以覆核社會保障資格及需要，但未必可實時掌握個案最新情况。他說，社署除了評估申請家庭的社福需要及作轉介外，亦會定期致電或約見更新資料，以案中一名長者照顧兩名智障兒子為例，屬相對不穩定個案，或約半年至一年跟進一次。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676