明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

疑餓死兄弟之母患認障 「沒求助紀錄」 團體：社署定有智障者資料 多部門被指有責

【明報專訊】秀茂坪邨前日揭發一對智障中年兄弟在母親5月因病入院後，疑乏人照顧餓死。消息透露，七旬母親患有認知障礙，已得知兩子亡；醫管局則稱兩死者2018年後無再覆診。事件揭示社區老弱家庭由殘疾者獨力照顧殘疾者的慘况，卻缺乏社工跟進或照顧。勞福局長孫玉菡昨稱，無紀錄顯示該家庭曾向社署或其他社福機構尋求服務或協助，當局會盡最大努力冀將保護網織得更密，但有照顧者團體及學者質疑照顧者專線及關愛隊家訪等作用（見另稿）。香港弱智人士家長聯會幹事會主席盧鄭玉珍說「傷殘、智障人士社署一定有資料」，質疑社署為何沒有相關紀錄，及曾否派社工跟進。

孫玉菡：保護網織更密

孫玉菡昨出席活動後稱對事件深感惋惜及難過，兩度重申「社署或其他不同形式的社福機構」沒該家庭求助紀錄，社署事發後已第一時間聯絡家屬。被問到兩死者是否自行停止覆診、其後有否跟進、如何協助不主動求助個案，他稱仍在了解事件。他又說，政府將推出照顧者支援專線及資訊網站提供協助，關愛隊會多做家訪識別隱蔽個案，又呼籲鄰里多行一步問候、協助。

母曾就綜援牆裂求助區議員

曾協助涉事家庭的觀塘區議員張培剛稱，該對何氏兄弟多與母親「三人行」外出，兩人看來智力較弱，但行動自如，會幫忙拿東西，形容兩人文靜乖巧，「唔係話百厭、周圍跑、喧嘩嗰種」。他相信三母子非隱蔽家庭，何母曾因綜援金額及公屋牆身裂痕向他求助，數年前入屋查看時見屋內整齊，而對於照顧兒子，何母傾向親力親為，感覺她不希望由他人代勞。

事發的秀慧樓38樓單位的鐵閘昨被警方用鐵鏈鎖起。有鄰居表示過往見兩兄弟感情甚佳，常常大聲聊天說笑，弟弟出入時會與鄰居點頭打招呼。她說何母年紀老邁，需持拐杖，約3個月至半年前入院，及後未見兩死者向街坊求助或索取食物。

醫局有轉介醫務社工助母出院後照顧

醫管局表示，兩死者的母親今年5月入住九龍醫院接受治療，並轉介醫務社工協助安排其出院後的照顧事宜，病人目前情况穩定，院方已安排精神科醫生跟進，並會密切留意其情况和情緒變化。兩名死者則於2004至2018年間在九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，屬穩定個案，分別自2018年2月及3月後未再覆診。

香港智障服務人員協會理事李美賢認為事件中各部門都有一定責任，例如是否有人視而不見、社署接到求助後如何跟進，「媽媽拒絕服務或其他服務單位幫忙，是否就不跟進個案呢？」認為需探討其拒絕服務的原因。李又說，部分智障者的家庭不屬社署綜合服務家庭中心個案，但社署及醫管局作為集體照顧上的重要持份者，無論是診斷或是申請綜援，一定會留下資料。

立法會議員江玉歡稱，政府應對高危個案應主動出擊，「打電話、上門咩都做」，又呼籲鄰里間、保安多留意。她說醫管局有案中母親入院資料，房署則管理公屋家庭，「點會唔知照顧者已入院」，重申照顧者議題不單是勞福問題，建議設跨部門中央系統通報高危個案。

被問及涉事家庭是否仍領綜援，社署稱不便評論。華員會社會保障助理分會主席古賢明說，醫管局與社署有機制核對綜援或殘疾津貼家庭出入院情况，約每3個月更新，以覆核社會保障資格及需要，但未必可實時掌握個案最新情况。他說，社署除了評估申請家庭的社福需要及作轉介外，亦會定期致電或約見更新資料，以案中一名長者照顧兩名智障兒子為例，屬相對不穩定個案，或約半年至一年跟進一次。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕綜援 社署 照顧者 秀茂坪邨

上 / 下一篇新聞