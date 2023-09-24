齊開工齊打機 父子如兄弟

自動畀家用 請教搭棚

傑仔投身社會不久，朱父說他會「自動自覺畀家用」，讚他孝順，而夫妻倆亦曾幫他計劃，「早一個月仲同佢講緊將來買樓、學車」，無奈說：「跌落嚟，咩都冇晒。」朱父稱現時會專注兒子康復，但明白兒子出院後仍會面對很大挑戰，包括住所空間改動，「因為我間屋有個走廊位，部輪椅係過唔到」，打算尋求社工及政府部門協助。

住所需改動 擬尋政府協助

出事前約一兩周，朱氏父子連同阿傑祖父「三爺孫」曾到內地遊玩，飲茶按摩，兩父子又在街頭食燒蠔，笑言「兩父子都係以食為主」，輪流付款，甚為快樂。出事後，家人深知傑仔饞嘴，間中為他安排特別「膳食」，包括爺爺為他準備牛扒餐，「我們（父子）成日都講，快啲好番一齊再食嘢」，與兒子簡單到處吃喝，成為朱父現時最想做的事。