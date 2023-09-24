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港聞

港聞二

18歲棚工救人墮洞半癱 父悔引路伴復康盼奇蹟 停工照顧 抓緊黃金治療期

【明報專訊】「你問我有咩需要，我需要時間陪住我個仔。」沙頭角污水處理廠今年7月一宗工業意外，18歲青年朱煒傑（傑仔）為救同事，墮入約5米深洞，傷及脊椎及神經，半身癱瘓。傑仔父親眼見愛兒長臥牀上，後悔帶他入行做地盤工，眼泛淚光說：「我係唔會諗到發生咁嘅事，如果係我都唔會叫佢入行。」事隔兩個月，傑仔正積極接受各樣復康治療，重新學站學行，希望把握黃金治療期刺激神經；而朱父亦不敢怠慢，即時停工，日日陪伴兒子治療，風雨不改，盼望奇蹟出現，「始終都想企喺到大家一齊行」。

明報記者 杜沛妍

18歲傑仔正值青春好年華，身形略胖，出事前充滿朝氣，興趣與時下年輕人無異，不時與朋友外出吃喝玩樂，閒時參與扒龍舟活動。傑仔中六畢業後跟隨父親步伐入行做地盤，出事前從事金屬棚架學徒約7至8個月，地盤間中趕工加班，多勞多得，月入可達3萬元，「佢啱啱拎到第一份人工好開心啊，好多，仲諗緊點使」，未料一場意外打亂未來計劃，令一家四口陷入困境。傑仔為家中孻仔，有一個姊姊。

伸手助同事同墮洞 脊椎折曲碎裂

今年7月13日，是朱氏一家不願重提的日子。傑仔當日在地面搬運，身上繫着安全帶，方便隨時到高空工作，其間他聽到有人叫救命，目睹一名同事墮入洞中，「仲有其他工友去扶佢，個工友都年紀大」，傑仔出於本能伸手協助，與另一救人工友同墮洞中，傑仔脊椎被背後安全帶鐵扣猛烈撞擊，致折曲碎裂。朱父稱當日收到工友來電，「話我個仔高處跌落嚟，都幾嚴重，跟住同我講要有心理準備」，誤以為對方口中的嚴重僅是「跌斷手跌斷腳，坐幾個月輪椅」，直至醫生一句「神經爛晒」，令他心情跌入谷底，形容當刻「個世界灰晒」，亦後悔帶兒子入行。

失飽感要用尿喉 先練手再練站

朱父透露傑仔第五節胸椎（T5）嚴重受傷，對下位置受影響，半身癱瘓，飽腹感全無，更要依賴尿喉及「放便藥」協助便溺，上月開始正式接受復康療程，先鍛煉手部肌肉，其後再練習站立，「慢慢（將牀調至）30度、40度，睇佢血壓夠唔夠先畀佢企直，因開頭企直已經頭暈，唔得又訓番落去」，現時情况好轉，有用「機械腳」做步行訓練，假日被安排到中大醫院接受針灸及電療。臥牀多時，面對密集的復康療程，傑仔亦有後悔，擔心傷勢影響家人及公司，「唔救佢（先墮洞工友），佢可能都係整親隻腳，大家影響都唔會咁大，唔會影響咁多樣嘢」。

傑仔內疚影響家人 父盼子知多人撐

「佢跌完之後仲喺度內疚，會唔會影響到工程……我都唔知佢諗咩。」朱父激動說。任職地盤工人的朱父獲知意外後3至6個月為黃金治療期，不敢怠慢，已即時停工，每日由天水圍住所赴大埔醫院探望兒子，協助他拉筋、聊天，陪他玩撲克牌，即使早前黑雨剛過亦如常，「始終要畀佢知道好多人關心佢、支持佢」，亦免得兒子在醫院胡思亂想。

朱父早前透過工業傷亡權益會發表親筆撰寫的感謝信，向會方及醫護等各界表達謝意，他說醫生曾稱根據經驗，「（傑仔）日後依靠坐輪椅多，除咗有奇蹟發生」，但朱父不願放棄每個可能，亦不敢氣餒，嗚咽說：「我氣餒，佢咪仲氣餒，我唔敢氣餒；即係點樣都好，我都唔夠佢辛苦，都唔夠親身嗰個咁慘」，矢言定會「撐到最後」。

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