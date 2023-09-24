海關檢值400萬走私內地海鮮凍肉 部分日本產

港口及海域科高級督察梁銘恩表示，海關前日在西南水域巡邏時發現一艘沒開航行燈的漁船在長洲以南水域行駛，駛至在頭顱洲以東近水界位置時，突轉向欲駛離水界。海關截擊艇採取行動，在距離水界0.5海浬截停該船並登船調查。當時船長展示一張艙單，顯示將一批龍蝦運往內地，惟海關發現未列艙單的急凍魚類、牛內臟等，於是拘捕船長及5名船員。

該批走私食材共20箱，包括1100公斤懷疑走私活龍蝦及400公斤冰鮮海產，從包裝上可見來自印度及日本，相信可逃避400萬港元的內地稅款。被捕6男（26至65歲）涉企圖輸出未列艙單貨物，其中兩人將被起訴，明日將在東區裁判法院提堂，另4人獲准保釋。

逾千公斤龍蝦海產 沒冷凍裝置

海關將調查被捕者角色、漁船擁有人及有否改裝等。有組織罪案調查科調查主任康恩稱，船上沒冷凍裝置保存食材，市民如進食或影響健康，又指走私分子試圖利用艙單掩飾是徒勞無功。海關重申，干犯「企圖輸出未列艙單貨物」，最高可判罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。