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西貢社區中心失50義工資料 12日後通報

【明報專訊】西貢民政事務處西貢區社區中心遺失一項青年義工培訓活動50名參加者的個人資料。中心職員9月10日遺失載有資料的USB手指，事隔12日即前日（22日）始向處方報告。西貢區社區中心總幹事陳培昌表示，職員一度以為遺失的資料只有參加者姓名及電話，其後發現涉更多個人資料，故遲了通報。中心回覆本報稱，USB共涉225人資料，撇除50名活動參加者，另175人為其他服務使用者，中心已通知所有受影響者。

民政事務處昨（23日）公布，涉事活動為「2023／24年度西貢青年大使培訓計劃——『西貢領航員』領袖義工培訓計劃」，中心前日報告處方，一名職員於9月10日在城大圖書館遺失USB手指，當中載有活動50名參加者的姓名、年齡、性別、聯絡電話、電郵地址、住宅地址、就讀學校或院校和監護人姓名及其聯絡電話，中心於12日向警方報案，並於18日把事件呈報個人資料私隱專員公署。

私隱署循規審查 未接投訴

個人資料私隱專員公署回覆本報稱，公署上周三（20日）收到事故通報，已根據既定程序就事件展開循規審查，現階段未能透露詳細資料；截至昨日，公署未就有關事件接獲查詢及投訴。

陳培昌昨向傳媒表示，涉事職員遺失USB後翌日兩度返回現場，惟遍尋不獲，至事發後兩日（12日）決定報警，承認遲了通報民政處。他又表示，警方翻查閉路電視片段發現有人撿走USB，中心已接觸所有受影響人士，對事件深感抱歉。

民政事務處表示，處方獲悉當日（22日）已就事件通報私隱公署及警方，並陸續聯絡所有受影響的參加者及其家人，向各人致歉及解釋事件，另已設立查詢熱線（6278 0536），並已即時暫停上述活動。該處續稱，已嚴厲譴責承辦商，並要求提交詳細報告；在其未能採取令人滿意措施，及確保同類事件不再發生前，處方不會容許承辦商參與競投或組織轄下其他活動項目。

相關字詞﹕西貢民政事務處

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