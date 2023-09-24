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JPEX涉騙案 林健鋒倡管網紅亂推廣

【明報專訊】虛擬貨幣平台「綠石數字資產平台」（JPEX）涉串謀詐騙案，警方截至昨午5時，共接獲2305名人報案，涉及金額增至約14.3億元。案中多名網紅被捕或受查​​，立法會財經事務委員會主席林健鋒稱，包括健康食品和金融產品在內，很多網紅不清楚在宣傳什麼，認為需要規管，「不是收錢就能胡亂推廣」，否則可能造成誤導令市民損失。他稱下月9日會在財經事務委員會加插議程，討論對虛擬資產平台的規管，並稱財經事務及庫務局及證監會高層將會出席。

議員質疑證監會調查耗時

本港監管「虛擬資產交易平台」發牌制度今年6月生效，證監會本月才發聲明不點名涉事平台。選委界議員吳傑莊昨在商台《政經星期六》稱，在去年7月（JPEX被列入「無牌公司及可疑網站名單」）至今年6月發牌制度生效期間，理論上證監會可蒐集很多證據，質疑調查耗時太長；相信如果證監會盡早發布聲明，部分投資者可能減少或不用損失。他批評證監會宣傳手法過時，稱「不能用Web 1.0手法應對Web 3.0的情况」。

林健鋒在同一節目上指出，事件反映政府及監管機構，在宣傳和監管的不足之處，指政府支持產業時除製造便利的營商環境，亦要在法律和監管制度上配合，「得個講字，得個制度在此是不行的」。他認為證監會在網站的宣傳具體及詳細，惟用字相當深奧，變相「自說自話」。

會計界提醒債權人倘變股東

投資無法取回 債務或要上身

JPEX早前公布推出「DAO持分者分紅方案」，聲稱會發放49%DAO持分者份紅供外界認購兌換。會計界議員黃俊碩提醒，當投資者由債權人轉為股東或合伙人，可能無法取回投資款項，當公司出現債務甚至要「上身」。

相關字詞﹕證監會 虛擬資產交易平台

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