JPEX涉騙案 林健鋒倡管網紅亂推廣

議員質疑證監會調查耗時

本港監管「虛擬資產交易平台」發牌制度今年6月生效，證監會本月才發聲明不點名涉事平台。選委界議員吳傑莊昨在商台《政經星期六》稱，在去年7月（JPEX被列入「無牌公司及可疑網站名單」）至今年6月發牌制度生效期間，理論上證監會可蒐集很多證據，質疑調查耗時太長；相信如果證監會盡早發布聲明，部分投資者可能減少或不用損失。他批評證監會宣傳手法過時，稱「不能用Web 1.0手法應對Web 3.0的情况」。

林健鋒在同一節目上指出，事件反映政府及監管機構，在宣傳和監管的不足之處，指政府支持產業時除製造便利的營商環境，亦要在法律和監管制度上配合，「得個講字，得個制度在此是不行的」。他認為證監會在網站的宣傳具體及詳細，惟用字相當深奧，變相「自說自話」。

會計界提醒債權人倘變股東

投資無法取回 債務或要上身

JPEX早前公布推出「DAO持分者分紅方案」，聲稱會發放49%DAO持分者份紅供外界認購兌換。會計界議員黃俊碩提醒，當投資者由債權人轉為股東或合伙人，可能無法取回投資款項，當公司出現債務甚至要「上身」。