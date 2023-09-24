黃變啡「堅仔」 隱身數日再現宣傳 港協：吉祥物相關宣傳仍在進行 因應活動調整

本報上周四（21日）致電查詢港協義務秘書長楊祖賜，當時他未回應事件。港協昨解釋，堅仔是港隊吉祥物，相關宣傳工作仍在進行，會因應不同活動調整。

網民斥諧音黃絲「有眼無珠」

港協去年邀請香港知專設計學院學生設計吉祥物，堅仔在60多份作品中脫穎而出，並在今年6月15日、杭州亞運踏入100日倒數時，在港協facebook專頁首度登場，同日現身會展亞運倒數活動。堅仔先後現身不同場合，包括7月5日與港協副會長霍啟剛及文體旅遊局長楊潤雄到訪立法會，與立法會主席梁君彥及多位議員為港隊打氣，但堅仔一身黃毛惹來熱議，有網民留言「係唔係有人有心搞軟對抗」、「（諧音）黄絲，有眼無珠，無牙獅子只是虛張聲勢」。

紀惠集團主席湯文亮批評，獅子是黃色本來無問題，「但『黃獅』就『唔掂』」，又稱立法會議員與堅仔合照反映港人政治智慧不高。

港協昨上載影片 堅仔再現

港協facebook專頁7月18日上載訪問港隊代表的短片，運動員名牌上放有黃毛堅仔圖案；3日後訪問香港單車隊前代表李慧詩的短片，堅仔圖案已轉為啡色。上周四、五（21日、22日），港協運動員委員會主席黃金寶短片未再見堅仔蹤影。本報昨再向港協查詢，港協專頁同日下午上載新片，包括訪問港隊代表副團長余國樑的短片，啡毛堅仔再次現身。

堅仔是港隊吉祥物，不時現身港協宣傳品，7月16日起，港協專頁更新港隊烏蘭巴托東亞青年運動會賽程，上有啡毛堅仔頭像；上周四（21日）起，連日賽程頭像改為港協會徽。上月初全民運動日，啡毛堅仔擔當衛生署吉祥物匿獅Lion「獅人教練」，鼓勵市民多做運動。

堅仔真身最近一次出場則是上周二（19日）與霍啟剛和李慧詩在奧海城參加亞運倒數活動，惟兩日後港隊代表團在機場出發，則未見堅仔送機。

明報記者

（杭州亞運）