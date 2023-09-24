濕地保育區魚塘被填 流浮山接令一年未復原

局方：已飭令停佔官地

規劃署：已控未復原者

發展局稱，馬草壟填塘個案涵蓋私人及政府土地，目前城規會沒就有關地點收到涉及填塘或其他用途的規劃申請。元朗地政處已派員視察，發現有佔用政府土地興建養魚池及放置貨櫃。地政處已據《土地（雜項條文）條例》於現場張貼法定通知，飭令限期前停止佔用政府土地，並已豎立警告牌防止非法佔用。該地段內私人土地，規劃署將另行跟進。至於深灣路個案，規劃署稱場地在限期前未完全恢復原狀，已檢控相關者，正待排期上庭。

另外，綠色和平與本土研究社去年發表報告顯示，北部都會區內最少有35個涉違規經營的工場，其中一個位於新田小磡村的工場，本報記者本月中到上址，發現場內仍儲存大量電器如洗衣機，零件散落一地。

新田工場滿零件 署方：正蒐證

環保署回覆稱，該回收場2021年曾被發現無牌處置受規管電器廢物，該署按《廢物處置條例》檢控該回收場，罰款1萬元。自2023年1月至今，環保署曾巡查10次，其間未發現違規，最近一次9月18日巡查中，發現該回收場回收了不同的電器外殼、乾衣機及多部洗衣機，但電器廢物貯存總體積不超過50立方米，亦未發現有處置四電一腦的工序，故據《廢物處置條例》有關回收場可獲豁免。規劃署表示，城規會無收到發展申請，又說最近曾派員視察，發現部分地方有懷疑違例貯物用途，規劃署正蒐集證據。如確定有關地點有屬「條例」下違例發展，會採取適當執管行動。

綠色和平認為，政府執法未能遏北都棕地持續擴散，變相鼓勵地主先破壞後發展，促在北都藍圖制訂棕地政策。綠色和平與本土研究社去年12月報告稱，北都保護區內棕地面積達167公頃，較前年增約5.2公頃，顯示棕地有擴散迹象；報告顯示北都約三成棕地位於生態敏感的濕地保育區、濕地緩衝區及海岸保護區。

（城市保育）