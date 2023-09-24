香園圍多地申建車場 部分未批先平整 鄰地闢營舍未申請 環團憂北都棕地續擴

明報記者 馬耀森

汽車會稱泊位少 運署：致力增

運輸署回覆本報查詢稱，該署正探討口岸附近合適政府土地提供臨時公共停車場的可行性，會繼續留意香園圍邊境管制站公眾停車場的泊車需求，致力促成在口岸附近供應更多停車場和泊車位。該署又說，政府近年已處理若干毗鄰口岸的私人土地用作臨時停車場的規劃申請，現時已有私營停車場投入運作。

綠色和平去年底發表報告稱，政府自2021年10月公布北都計劃，至去年底新增棕地約38公頃，近三成位於北都擬增建的交通基建一帶，例如打鼓嶺週田村及香園圍缸窰，另有約一成新增棕地位於保育區內（見另稿）。

綠色和平今年8月再觀察區內棕地，發現香園圍口岸外圍除現有兩個臨時停車場提供約160個泊車位，沿蓮麻坑路兩旁多幅土地正做平整工程。翻查城規會紀錄，今年6月至今最少接獲6宗臨時停車場的申請，面積合共2.3公頃，部分未獲批但疑似做土地平整工程，以及擺放露營車等設施。

剷植被搭營 工人稱年內營運

該6宗申請大部分為私人地，涉及鄉村式發展、康樂及綠化地帶等用途，當中面積最大的申請佔地約0.5公頃，城規會文件顯示，場內擬建5個一層的構築物及98個車位；規劃署稱該地年前有另一宗擬議臨時康體文娛場所（親子遊樂設施）、食肆、商店及服務行業的規劃申請，城規會於2021年2月5日有條件批准。記者上周一（18日）到上址，發現該地旁邊一幅約0.6公頃私人地的部分植被遭剷去，擺放多個貨櫃、露營車及透明充氣營等，有工人稱營地今年內營運，翻查城規會網頁，該地未有提出規劃許可申請。

至於餘下5宗申請，其中一宗早前於同一地點已申請取得規劃許可；規劃署稱最近視察，其他申請地點位置大致空置，未發現違例發展。

汽車會促加快審批車場申請

香園圍口岸是全港首個可泊車過關的口岸，停車場約400個車位，每逢周未及假日都會爆滿。汽車會會長李耀培表示，最近仍收到不少駕駛者反映香園圍停車場周末及周日經常爆滿，顯示車位供不應求，故口岸附近出現臨時停車場是可理解，政府應檢視是否可加快審批停車場申請，若有違規應執法；又認為政府應正視問題，研究增加泊車位，長遠配合新發展區需要，亦可鼓勵泊車轉乘，紓緩其他口岸人流。

環團促訂政策安置棕地作業

綠色和平資深項目主任陳可淳表示，政府2021年10月宣布發展北部都會區後，至今一直未推出藍圖，欠缺整體規劃下，區內土地繼續被破壞，當中包括正規劃的新界北新發展區，去年已發現香園圍缸窰及打鼓嶺週田村一帶原有不少活躍農地及植被，現時卻淪為棕地重災區。陳可淳認為，政府應盡快制訂政策以安置區內棕地作業，避免棕地繼續擴散。

局方：發展前續作業 善用土地

發展局稱，在土地未需用作長遠發展用途時讓合規棕地作業留在原地繼續運作，是善用土地的做法。至於違例發展，不論是發展區以內或以外，政府都會採取積極執管行動。

（城市保育）