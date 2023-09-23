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港聞

港聞二

留言籲襲擊TVB記者 審計員煽惑罪成

【明報專訊】28歲審計員於連登討論區發布「成個TVB新聞部見一個打一個」等留言，涉嫌煽惑他人傷害無綫電視（TVB）新聞部職員，被控各一項煽惑普通襲擊及煽惑有意圖導致身體受嚴重傷害罪。被告不認罪，辯稱留言僅「亂噏」。暫委法官崔美霞質疑被告可在私人平台發泄情緒，毋須在公眾平台發言，不接納他只是說笑或一時衝動留言，昨於區院判被告罪成。

官指被告隱瞞細節

案件押後至10月16日求情及判刑，以待索取背景報告，其間被告須還押。

被告范仕文（28歲）否認分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑其他不知名人士襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員，及非法煽惑其他人非法及惡意地導致他們身體受嚴重傷害。

指經思考 官不接納說笑「亂噏」

崔官裁決時指出，被告自辯稱所有留言均是「亂噏」、「講完笑下就算」，對涉案留言的發布情况、時間、發布原因均無印象。崔官質疑被告記得其他留言的發布情况，僅忘記涉案留言的細節，「明顯有所隱瞞、態度迴避」，不接納被告的證供。崔官續稱，案發時正值社會事件，連登是大衆討論社會事件的平台，相關帖文明顯針對及批評無綫電視，瀏覽的公眾「不乏對無綫電視新聞部不滿的人士」。崔官認為被告若發泄情緒，毋須在任何人士都可瀏覽的網站發表言論，尤其相關行為可能構成刑責；加上被告特意從其他應用程式搜尋文章，在留言附上超連結，明顯經思考發言，理性討論議題，「並非一個在發泄情緒、衝口而出、憤怒謾罵的人」，判斷留言是支持及鼓勵公眾襲擊無綫員工，故裁定被告罪成。

【案件編號：DCCC 435/22】

相關字詞﹕法庭 煽惑他人有意圖而傷人罪 煽惑普通襲擊罪 無綫電視 連登討論區

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