前警男友認燙童 女友自辯 「不信是騙徒 幸結識大律師」

指男友識黑社會 不敢擅離家

男被告F.S.L.（49歲）早前承認虐兒罪；女被告W.N.M.（33歲）否認虐兒罪。女被告將押後至10月17日裁決，同日處理男被告判刑。女被告前日自辯稱，2019年11月，她在社交平台結識男被告，他聲稱從加拿大返港，並擔任執業大律師。

女被告昨繼續自辯稱，她每天都替當時5歲的女兒X洗澡，2020年5月X被熱水燙傷時哭泣，她的皮膚泛紅但未脫皮。女被告知悉X感到極之疼痛，惟傷勢沒她想像中嚴重，所以沒有送X到醫院治理。她又指案發時女兒謊稱「叔叔（男被告）叫我唔好搞水掣」。法官陳廣池質疑，被告意指女童忍受極大痛楚下仍說謊保護男被告，被告澄清女兒沒完整說出事件。她翻看X傷勢照片，表示心痛、難受。

稱誤信男友 帶女求醫礙撫養權

女被告重申之前不知男被告曾向兒童作出猥褻行為，或是騙徒，誤信男被告判斷，顧慮X的撫養權等而沒帶X入院，她不清楚X的傷口會否受感染。她又稱X的傷勢日漸好轉，以為X已獲適當的醫療治理。

【案件編號：DCCC 335/22】