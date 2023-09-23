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港聞二

警引入內地阻車器 「秒速」移動攔截衝路障

【明報專訊】警方交通總部推行阻車器試驗計劃，在內地引入可攜式遙控移動阻車器，並於3個總區試用。阻車器的遙控範圍在20米內，可左右移動，於安全距離攔截約時速48公里的私家車。

設破胎裝置刺車胎

阻車器自內地寧波的警務設備公司引入，分為6個部件合共108公斤，使用材質為鎂鋁合金；為L形可摺疊式設計，底部不同位置有「爪地勾」。阻車器前端設有「圓筒式破胎裝置」，如駕駛者不在路障前停車，會被刺破車胎。警員可用遙控器在20米內控制阻車器左右移動，以往器具無法遙距移動。本報記者觀察警方示範，阻車器移動速度頗快，數秒內便可到達指定位置。

警稱內地使用截停率理想

交通總部法例檢討及策劃組總督察莊金印引述內地生產商數字，指阻車器於內地試驗，可於安全距離攔截約時速48公里、重1.8噸的私家車。內地逾100個交通警單位已使用阻車器，截停成功率理想。他稱將會投入足夠數量的阻車器到相關總區。

一人能操作 10分鐘內完成裝嵌

阻車器將放在路障末端，置於提醒駕駛者的LED顯示屏後方；若顧及行動需要及風險，可能放在路障前端，設置大型路障時有機會使用多於一組阻車器。莊金印表示，有不少被停牌、通緝及涉藥駕或酒駕的人不遵從停車指示，或收慢車速後再加速，增加警員及道路使用者的受傷風險。首次引入的阻車器毋須使用特別工具，「10分鐘內可裝嵌」。傳統器具須多名警員設置，新阻車器的裝嵌要視乎人手，「但一個人已經可以控制」。

去年1月至本年6月30日期間，全港共12人沒按警員指示在路障停駛，遭到票控。根據《道路交通條例》，任何駕駛者在穿著制服的警員要求下須停車，否則即屬違法，可被判罰款2000元。若罔顧警員及他人安全衝過路障，或被控危險駕駛。一經定罪，最高可判3年監禁、罰款2.5萬元，及停牌至少半年。

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