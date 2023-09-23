理大外暴動 指求情「嘥時間」 引同級區院案 官：無約束力

辯：有悔意 官：佢唔認罪喎

辯方早前為第七被告陳彥宏（案發時17歲）索取教導所報告遭拒，辯方昨再重申被告有悔意、獲家人支持，還押兩個月已受教訓，希望法庭重新考慮教導所報告，謝官隨即質問：「有悔意？佢唔認罪，經審訊定罪㗎喎。」又強調教導所的刑罰「明顯不足」。謝官續指有辯方大律師稱案情不嚴重、無預謀犯案，惟謝官已裁斷暴動有規模、示威者猶如「熟練的軍隊」，反問辯方：「我讀判辭嗰陣你喺法庭㗎可？你瞓着咗覺呀？」

至於辯方為何援引同級的區院暴動案判刑，辯方一度解釋只是援引謝官在其他案件的判刑，謝官反問：「咁又點？我約束我自己㗎？」她指上訴庭在唐健幫案及中大二號橋衝突案中，已一再重申同級法院未經上訴的案件沒有指導作用，惟多宗案件的辯方卻援引區院判刑案件，對上訴案「視若無睹」，她要求辯方摘下上訴案件編號「返去小心睇」。

被告陳彥宏、張穎瑜、朱國智、杜文曉、高天祐及林鳳芝經審訊後被裁定罪成，同案的陳子謙、朱盛軒、郭曉泰開審前認罪，早前判囚3年9個月。

【案件編號：DCCC 751/20】

（反修例風暴）