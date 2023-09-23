冒業主孫兒按樓600萬 青年欺詐洗黑錢囚42月

被告楊梓軒（27歲）曾做搭棚及地盤工人，過往因販毒被判監5年10個月，案發前一年獲釋。辯方求情稱被告受損友影響，為了賺取一萬多元而犯案。

取貸款同日提款400萬 銀行報警

案情指，於2021年10月20至28日，友通信貸有限公司透過第三方接到轉介按揭貸款申請。對方稱女事主林琼英為海桃灣某單位的業主，楊梓軒是她的孫兒，並傳來申請貸款的證明文件，包括事主的身分證和電費單等。當時有人向友通信貸提供該物業的業權契據及授權被告處理貸款的文件。

10月28日，被告偕同身分不詳的婦人到辦公室和友通代表簽訂貸款協議。被告以海桃灣物業抵押，獲批出一筆600萬元按揭貸款，扣除一萬元法律費，被告取得599萬元支票。同日，被告要求從創興銀行的帳戶提出400萬元現金，銀行感可疑報警。翌日，被告以物業押記契據作為證明，到銀行提取現金599萬元後，埋伏警員將他拘捕。

八旬事主不知情 樓契遺失

被告於錄影會面稱，他認識自稱三合會成員，獲委派工作。有人說上述不知名婦人身負賭債，指使被告冒充其孫兒及計劃借貸。事主林琼英毫不知情，從未授權或申請貸款，其後發現遺失海桃灣物業的業權契據。被告亦被揭發以6個銀行帳戶洗黑錢，短時間內存取上述599萬元及另外975萬元。

【案件編號：DCCC 949/22】