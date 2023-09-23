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港聞

港聞二

觀塘碼頭展美化工程 清無家者物品 指罪惡溫牀

【明報專訊】多名無家者搭建構築物居住的觀塘公眾碼頭昨再有清場行動，該處搭建的木屋被拆卸，夾斗車夾走雪櫃、牀褥、沙發等無家者家當，以展開美化工程。有關注團體稱，無家者聚居地接連被清場，擔心政府以「美化」為由驅趕無家者。觀塘民政事務處形容該處已成罪惡溫牀，政府必須採取果斷行動。

稱曾覓毒品 上月底已貼通知

觀塘民政事務處回覆查詢稱，碼頭有約20間非法構築物，部分聚居者為吸毒者、有三合會背景，或有刑事定罪紀錄，警方曾在此發現毒品，形容已超越環境衛生問題，演變成罪惡溫牀。處方稱，8月31日已貼告示預告昨日行動，社署轄下機構及後19次探訪，接觸了20名露宿者，截至昨早11時，所有聚居者已離開，土木工程拓展署稍後會圍封碼頭，由觀塘民政處進行美化政府設施工程。食環署稱，收集及清理約20公噸露宿者棄置物品和廢物。

無家者指牀鋪難帶走 晚上「冇碇去」

昨早9時起，食環署、運輸署、地政總署共20多人開始清場，至中午已夾走最少5車物品，警方派出警犬及刑偵警員，觀塘民政事務專員林兆康曾到場了解。有無家者表示，月初通知時間倉卒，難覓處所安置財物，「冇㗎喇，啲嘢唔要㗎喇，搬唔到、冇地方擺」，只能帶走一行李箱衣物，暫未有打算。60多歲任先生在該處生活數年，稱有社工、救世軍協助，但牀鋪等難帶走，晚上亦「冇碇去」。

社協：聚集地接連「美化」清場

社區組織協會幹事吳衛東稱，無家者或會到朋友家暫住、經非政府組織入住宿位，或到別處露宿，但家具要租用劏房才能安置，估計約八成家當被清走。他說清場「程序上無問題」，但多個無家者生活地點均有美化工程，舉例梳士巴利道隧道3月起擺鐵馬圍封，至近日才展開工程，「貼張牆紙，需唔需要落鐵馬落足5個月？」他擔心政府以「美化」為由針對露宿者，重申減少「有瓦遮頭」露宿位置不代表解決問題，只會令露宿者「愈瞓愈出」，反易引起公眾不滿，而無家者宿位數目追不上人數增長，建議增建宿位，並建立無家者友善政策。

社會福利署表示，現資助非政府機構營辦3隊露宿者綜合服務隊外展探訪，截至今年8月底，電腦系統共登記1385名露宿者，而社署資助非政府機構提供228個短期宿位，截至6月底平均入住率65%；另有非政府機構自負盈虧提供394個宿位。

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