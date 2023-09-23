民署指引：關愛隊參選須停工 助選禁用職銜

指引主要有16項，針對基本原則、關愛隊及相關者在選舉期內的活動提供指引，其中第一項原則，要求關愛隊於公共選舉必須保護中立，亦須避免令人誤會。指引亦列明，相關者不可藉關愛隊工作拉票、助選等（見表）。

政府至今公布10個地區的關愛隊名單，成員不乏現任或前任建制區議員。朱立威認為，民政總署指引主要提醒關愛隊成員、義工，關愛工作與選舉須分開，舉例過往亦有社團成員參選。至於應否在選舉期內暫停所有會參與選舉的關愛隊成員和義工的工作，朱立威認為沒需要，《選舉條例》已列明何謂選舉活動，候選人亦不會犯險做可能非法招致選舉經費、活動的事。

有隊員稱昔亦多重身分 料懂處理

身兼灣仔關愛隊成員的民建聯成員穆家駿認為，關愛隊成員參選與現任區議員參選爭取連任的做法相近，後者亦不可用現時的區議員辦公室做選舉工作，不認同關愛隊成員參選會造成不公，稱關愛隊服務早已計劃好，例如提供陪診，「潛在參選人不可能在選舉期做陪診的」。

狄志遠：隊員地區建網絡 非在背心

新思維擬派人參選區議會選舉，狄志遠稱「指引好過無」，但認為建制派因關愛隊在地區建立一定網絡，若有成員參與選舉難免變成其政治利益，「關係不是建立在（關愛隊）背心」，參選人以關愛隊身分做過探訪，市民印象便更深刻。他呼籲廉署和選管會盡快制訂有關的法定指引，讓有意參選的關愛隊更警惕，市民亦較易區分兩者。