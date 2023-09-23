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10廈5.2億元維修涉貪污 廉署控23人 爭2000萬工程  200萬賄法團

【明報專訊】廉政公署本年1月展開「火網」行動，瓦解一個龐大樓宇管理維修貪污集團，涉嫌操控10個住宅和商用樓宇的多個工程項目，涉款總值5.2億元，拘捕49人。廉署前日落案起訴23人，包括法團成員、承辦商、中間人等，涉嫌串謀行賄、受賄及串謀詐騙，共控11項罪名。各被告已獲准保釋，下周一在東區裁判法院應訊。其中觀塘一樓宇被告以200萬元賄賂法團成員以取得約2000萬元維修合約，為案中最大筆賄款。

21男2女被告，年齡38至73歲，包括12名中間人、5名工程承辦商、3名法團或業委會成員、兩名物管職員和一名工程顧問，共控11項罪名，即8項串謀向代理人提供利益及一項串謀使代理人接受利益，以及兩項串謀詐騙。

3人為骨幹 另涉誇大報價阻對手

案件於2018年1月至2023年5月期間發生，其中3名被告莊聰圖、林雪邊及杜漢森為中間人及貪污集團骨幹成員，涉嫌串謀樓宇管理業內其他中間人及工程承辦商，向多名法團或業委會成員、物業管理公司職員及工程顧問提供賄款，以影響樓宇管理及維修的不同環節。多名被告又涉嫌串謀詐騙，涉及誇大多項小型工程報價，以及於投標中排除其他潛在競爭對手。

涉及賄款650萬 3宗工程逾億

涉及的10個住宅及商用樓宇分別為5個私人屋苑、一個居屋屋苑、兩幢私人住宅大廈、一幢商業大廈及一個商場的維修工程，合約總值約5.2億元，個別合約金額由約46萬元至逾1.6億元不等，牽涉賄款共逾650萬元（見表）。

合約金額最高的愉景灣第五期頤峰大維修工程涉逾1.6億元。中間人向愉景灣服務管理的職員提供約150萬元賄款，以確保維修工程順利進行。愉景灣另一工程、第一期碧濤約1.33億元大維修項目亦涉案，中間人以約50萬元行賄愉景灣服務管理的職員，以協助香島建築取得工程合約。大埔居屋新興花園亦有一個1.62億元大維修工程涉案，中間人以150萬元賄賂法團多名成員以取得合約。

最大筆賄款達200萬元，有中間人涉嫌向觀塘興達大廈法團主席和多名成員以一成工程金額行賄，以取得2000萬元的大廈維修合約和物業管理合約。

歷來樓宇管理最大賄案

廉政公署執行處首席調查主任余顯麗稱，今次檢控人數、涉案工程合約總值、賄款金額都是廉署歷來就樓宇管理及維修最大型的檢控個案。案件涉及不同樓宇類型，分佈港九新界和離島，顯示集團滲透力極強。她稱，有3名集團骨幹成員被控告，且大部分工程未批出合約給涉案者，相信集團已被瓦解，但仍在調查，不排除再執法及起訴更多人。

合約多未批予涉案者

有工程師涉受賄被控、新地旗下的康業服務回應本報查詢稱，案件涉及個別員工問題，涉事職員已暫停職務。案件已進入司法程序，現階段不評論，將配合執法機構調查。香島建築則稱，董事楊永燊被落案起訴一事將進入司法程序，現階段不作任何評論。

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