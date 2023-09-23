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港聞

港聞二

港大牙醫資助基層治嚴重牙周病

【明報專訊】全港約10%成年人患嚴重牙周病，基層往往難以負擔不菲的治療費。港大牙醫學院獲杜鵑基金資助1100萬元，推出一項為基層而設的牙周病治療計劃，為至少100名患牙周病患者提供免費的全面牙科治療。計劃對象為領取綜援、收入不高於最新公屋入息限額或現時居住公屋，並患第四期牙周病的成年患者。

對象領綜援公屋戶入息水平

「杜鵑牙周病治療計劃」由港大牙醫學院轄下的「先進牙醫研究所——香港大學牙科專科診所」（診所）、牙周病學及植齒學科一同為患者提供治療。計劃負責人、港大牙醫學院臨牀助理教授George Pelekos表示，患者可由醫生轉介或直接聯絡診所，接受牙科檢查及財務狀况審查，合乎資格後開始接受治療。他又說，牙周病的治療耗時較久，「嚴重牙周病的治療通常至少需要3年時間」。

George Pelekos說，牙周病是導致成年人牙齒流失的主要原因，未及時治療或引發口腔癌症、糖尿病等其他疾病，病情嚴重時需找註冊牙周治療科專科醫生接受手術治療，但現時本港註冊的牙周治療科專科醫生不足60名，費用較高昂；他希望計劃能幫助患嚴重牙周病的基層市民。

相關牙醫不足 冀計劃助培訓

參與計劃的牙醫之一、港大牙醫學院牙周病學及植齒學臨牀助理教授霍慧心表示，嚴重牙周病的症狀包括咀嚼功能出現問題、牙肉紅腫發炎、牙齒鬆動脫落等，計劃旨在控制和防止病况惡化，並治療牙齒移位、牙齒流失等後遺症。

另外，Pelekos說，註冊牙周治療科專科醫生人數少，反映醫療界應培養更多有關人才，相信計劃將為嚴重牙周病的治療提供「學術貢獻」，並為香港、大灣區及海外的牙科研究生提供專業培訓和科研的機會，未來亦會與外界分享計劃的研究成果。

相關字詞﹕香港大學 基層 牙周病 港大牙醫學院

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