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港聞二

九龍塘名校 歷六七暴動多個移民潮

【明報專訊】根德園幼稚園創辦於1966年，經歷過六七暴動，也捱過香港多個移民潮，新冠疫情下亦做到停課不停學，但最終逃不過停辦的命運。根據校網資料，創辨人及首任校長黃慧嫻在1999年將校長一職交棒予女兒，即現任校長梁紫馨，黃慧嫻則任校監。《幼稚園概覽》顯示，該校在九龍塘設兩個校舍，其一位於根德道9號地下，另一校舍在多實街5至7號地下及1樓。

開校翌年遇暴動 學生反急增

校網校史專頁提到開校當年僅得7名學生，辦學第二個學年是1967年，即「六七暴動」事發當年，「這一年，香港爆發嚴重社會動盪，不少家庭選擇移民外國」，但校方稱時任校長黃慧嫻仍戰勝困難、堅持辦學，當年學生增至50人。

現校長1999接棒 感新冠最艱難

根德園幼稚園至今57年歷史，歷屆畢業生累計約3萬人。校史提及開校初時，學生每月學費45元，一個學年上課10個月，即全年學費為450元，現時學費已大增至每月4600元，全年4.6萬元。

校史亦記述2020年新冠疫情，形容當時是梁紫馨接管學校以來「最艱難的時期」，包括面對實體課要迅速轉為網上教學，又指靠教師群策群力，讓該校疫下「停課不停學」，續向學生提供適切的教學及支援，保持他們的學習水平。

校史總結，近60年辦學經驗讓校方領悟到「轉變是無可避免」，又稱人們必須保持韌性、富想象力，才得以生存下去並茁壯成長。梁紫馨表示辦學目標仍然是教導畢業生成為具有積極、正面態度的自我學習者，希望透過學校、教師和家長的共同努力，教導學生用心做好每件事，「最終成為具責任感、做事深思熟慮的年輕世界公民」。

相關字詞﹕根德道 幼稚園 根德園幼稚園

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