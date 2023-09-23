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指移民成風 57年根德園將停辦 上學年24幼園關閉佔2% 教局籲遷校或合併

【明報專訊】學生人口萎縮，近3個學年累計60間幼稚園停辦，單計上學年有24間，約佔幼稚園總數2%。有57年歷史的九龍塘名校「根德園幼稚園」（簡稱KV）今學年K1（幼兒班）取錄300人，歷來最少，按年跌40%，該校昨宣布逐步停辦，最遲完成2025/26學年後正式關閉，校方下學年起會每年「數人頭」定奪是否續辦。

明年先停K1 最遲營運至2025/26

創辦人兼校監黃慧嫻昨透過新聞稿交代原因，指該校目標客群的年輕家庭「移民成風」，加上香港出生率跌至歷史新低，今學年K1（幼兒班）取錄300人，歷來最少，按年跌40%；又指30%學校教職員已屆或將近退休年齡。該校下學年起不再招收K1新生，仍接受其他級別插班生。換言之，今學年的K1新生是根德園的「末代學生」。

教育局昨稱已收到通知，根德園下學年起停收K1新生，局方會與校方保持緊密聯繫，提供適切意見及協助。本報昨查詢校方曾否考慮停辦以外方案，例如改變營辦模式、合併學校，截稿前未獲回覆。

教育局回應本報查詢指2022/23學年24間幼稚園停辦，當中4間與其他學校合併（見表），按局方指全港現有約1010間幼稚園推算，上學年約2%幼稚園停辦。局方稱，幼稚園學生人數每年受學齡人口和家長選擇等因素影響，鼓勵位處人口老化區的幼稚園申請搬遷，營辦多間幼稚園的辦學團體則考慮整合屬校。

末代K1收300人 歷來最少

有家長向本報提供校方文件，因應下學年（2024/25）只有K2和K3（低班和高班）在校生，及至2025/26學年只有K3一級，校方開出續辦條件，包括2024年5月31日，最少400名家長確認子女繼續在2024/25學年就讀；以及2025年5月30日，最少200名家長確認子女繼續在2025/26學年就讀。按末屆K1全級300人計算，倘逾100名家長不確認繼續就讀，根德園或提早停辦。

校方將在相關日期7個工作天後公布續辦結果，稱有信心達標，認為兩項要求切實可行，又指未來3年有充足營運資金。

校方昨發新聞稿提到，自2019年起收生下跌成為不可忽視的問題，經審慎考慮，認為分階段停辦較可顧及在校生福祉，讓所有在校生完成完整的3年課程。

家長欣賞教學 聯署促重新考慮

根德園「末代K1」家長林太向本報稱，昨早收到網上通告才知道停辦消息，心情略為激動。她指該校K1家長昨在通訊群組發起投票，群組約300名家長成員中，逾百人表示無轉校打算，並「支持KV到尾」。其子曾入讀其他幼兒園的學前班，現轉入根德園開學短短數周，明顯變得喜歡返學，她亦欣賞該校教師特別關愛學生，且升小派位成績理想，不會安排兒子轉校。

林太又透露家長群組有人向校監及校長發聯署信，提到家長明白辦學需對各種挑戰和困難，包括資金、招生等壓力，惟希望校方重新考慮停辦決定。

津貼小學議會署任主席蘇炳輝表示，受出生率下跌加上移民潮夾擊，「今次移民潮是有小朋友的（家長）都想逃離香港」，認為學界承受的影響如同「一浪接一浪」，繼幼稚園面臨停辦，小學亦有5間津校今學年被教育局「派0班」小一，並有其他小學停辦，中學亦不能倖免。他建議教育局考慮將來移民潮或有人回流等因素，以寬鬆態度對待收生較差的小學。

相關字詞﹕學生人口下跌 移民潮 收生不足 停辦 根德園幼稚園

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