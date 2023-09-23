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港聞

港聞二

玄學家陳定幫警署助查 林作停炒幣業務不答所獲資金

【明報專訊】警方就JPEX涉嫌串謀詐騙案截至昨日拘捕11人；曾在社交平台公開宣傳JPEX的風水玄學家陳定幫昨赴商業罪案調查科協助調查，沒有被捕，昨晚約11時離開警察總部，稱事件已交律師處理。JPEX案涉及多名網紅或名人，非全部被捕，據了解，警方會按現有證據、包括各人參與程度及案中角色採取相應行動。

翻查資料，陳定幫今年7月28日曾在YouTube宣傳JPEX及其平台幣JPC，相關影片已刪除；另於Telegram開投資交流群組，稱JPEX這平台「見唔到有風險」。

記者問OTC 九答「不能回應」

另外，早前被捕的林作昨午在中環半山其母親的豪宅單位開記者會，表示自己暫沒被控，位於中環娛樂行的場外交易所（OTC）「林作炒幣」辦公室已在周三終止租約，所有業務亦已終止。他稱已聘請資深大律師，基於案件調查中，不會就案情回應。

林作昨被記者問多條問題，包括與同案被捕人是否相識、其OTC有多少客戶、從中獲取多少資金、會否退還資金、有否資產遭凍結、JPEX在去年7月已被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」後為何仍與其合作等，他九度表示因涉案情「不能回應」。他說基於事件仍在刑事調查「很多事都不能做」，被還「清白之身」後，會盡力在能力範圍內、法律容許下協助受影響者。被問及是否包括賠償，林沒正面回應，稱「很多方面都有可能性」。

今年7月曾在YouTube等平台介紹JPEX的藝人莊思敏，前晚從馬來西亞回港後到警總協助調查，無被捕，昨天凌晨約3時許離開，表示不認識其他被捕人。

她昨另發聲明，稱外遊期間已通知律師並主動聯絡警方，對不實報道及傳言保留追究權利。

相關字詞﹕林作 陳定幫 串謀詐騙

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