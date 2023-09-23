JPEX 1.7億元虛幣疑已轉走 警查涉洗錢否

尋海外執法機構協助

身兼香港Web3.0協會會員的吳傑莊引述「香港數據無限科技有限公司」數據，分析JPEX本月遭證監會點名後的資金流向。吳昨向本報表示，該公司主要業務為區塊鏈數據追蹤，並協助執法調查，相關數據結合了5萬多個與JPEX有密切連繫的熱錢包（online wallet）所得，由上周三至前日，累計有至少價值相當於約1.67億港元的虛擬貨幣被轉出JPEX平台。

出金手續費高企

專家料或莊家移走

據吳昨在facebook撰文分析，在JPEX平台的比特幣（BTC）、泰達幣（USDT）、以太坊（ETH）等均有資金從平台流出，其中上周三後有128.4 BTC流出到5個其他地址。他引述平台數據指出，其間有包括價值約263萬港元的BTC、值約2080萬港元的ETH、值約1360萬港元的USDT、值逾1億港元的美元掛鈎加密貨幣USDC等被轉出，大部分集中在周一或之後轉出。

吳向本報稱區塊鏈每個數據都有紀錄、不能刪改，因此公眾可透過運用查閱「鏈上數據」的網上工具查閱到資金轉向，但未能掌握資金由誰操控、流向的用途等，無法進一步評論。

JPEX自從遭證監會批評後，設定出金上限為1000 USDT、提高出金手續費至999USDT，變相限制出金，直至昨天午夜前本報翻查JPEX手機程式，出金上限不變、手續費為955USDT。有不願具名的虛擬貨幣欺詐分析顧問指出，連日來出金手續費高企，仍有大量資金流出，相信轉走資金的並非散戶，很大可能是莊家將資金移走，認為資金流向不尋常，值得關注。

本地有OTC停JPEX相關交易

據了解，證監會發出針對JPEX的警告聲明後，本地一間場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）的合規部，上周六發內部通告，停止處理所有與JPEX平台及其相關團體資金的交易，本周三有人出示一個與JPEX有高度關聯的加密貨幣地址，冀購買70萬港元等值的加密貨幣，遭店員拒絕。

JPEX周三公布推出「DAO持份者分紅方案」，聲稱會發放49% DAO持份者分紅、總值約4億USDT供外界認購兌換。JPEX昨發聲明稱，昨日公投首日有七成用戶同意方案、三成不接受。公投下周四晚8時截止。