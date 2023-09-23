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港聞二

JPEX 1.7億元虛幣疑已轉走 警查涉洗錢否

【明報專訊】虛擬貨幣平台JPEX涉串謀詐騙案，警方截至昨午5時共接獲2265名人報案，涉及金額增至約14億元。選委會界別立法會議員吳傑莊昨引述分析虛擬資產資金流向的數據公司資料，指自上周三證監會發聲明警告JPEX無牌後，JPEX平台截至前日有至少相當1.67億港元的虛擬貨幣被轉走。有虛擬貨幣欺詐分析顧問認為，JPEX近一周大幅提高手續費，相信轉走資金非散戶，資金流動不尋常，或為「莊家」所為。據了解，警方會調查資金流向，與金融機構合作追蹤犯罪得益，正查會否涉洗黑錢或其他罪行，亦會尋求海外執法機構協助。

尋海外執法機構協助

身兼香港Web3.0協會會員的吳傑莊引述「香港數據無限科技有限公司」數據，分析JPEX本月遭證監會點名後的資金流向。吳昨向本報表示，該公司主要業務為區塊鏈數據追蹤，並協助執法調查，相關數據結合了5萬多個與JPEX有密切連繫的熱錢包（online wallet）所得，由上周三至前日，累計有至少價值相當於約1.67億港元的虛擬貨幣被轉出JPEX平台。

出金手續費高企

專家料或莊家移走

據吳昨在facebook撰文分析，在JPEX平台的比特幣（BTC）、泰達幣（USDT）、以太坊（ETH）等均有資金從平台流出，其中上周三後有128.4 BTC流出到5個其他地址。他引述平台數據指出，其間有包括價值約263萬港元的BTC、值約2080萬港元的ETH、值約1360萬港元的USDT、值逾1億港元的美元掛鈎加密貨幣USDC等被轉出，大部分集中在周一或之後轉出。

吳向本報稱區塊鏈每個數據都有紀錄、不能刪改，因此公眾可透過運用查閱「鏈上數據」的網上工具查閱到資金轉向，但未能掌握資金由誰操控、流向的用途等，無法進一步評論。

JPEX自從遭證監會批評後，設定出金上限為1000 USDT、提高出金手續費至999USDT，變相限制出金，直至昨天午夜前本報翻查JPEX手機程式，出金上限不變、手續費為955USDT。有不願具名的虛擬貨幣欺詐分析顧問指出，連日來出金手續費高企，仍有大量資金流出，相信轉走資金的並非散戶，很大可能是莊家將資金移走，認為資金流向不尋常，值得關注。

本地有OTC停JPEX相關交易

據了解，證監會發出針對JPEX的警告聲明後，本地一間場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）的合規部，上周六發內部通告，停止處理所有與JPEX平台及其相關團體資金的交易，本周三有人出示一個與JPEX有高度關聯的加密貨幣地址，冀購買70萬港元等值的加密貨幣，遭店員拒絕。

JPEX周三公布推出「DAO持份者分紅方案」，聲稱會發放49% DAO持份者分紅、總值約4億USDT供外界認購兌換。JPEX昨發聲明稱，昨日公投首日有七成用戶同意方案、三成不接受。公投下周四晚8時截止。

相關字詞﹕鏈上數據 吳傑莊

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