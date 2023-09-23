明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

八成系統破壞 消委：被盜資料未明 料涉員工8000信用卡訂戶 黑客入侵7小時

【明報專訊】消費者委員會昨日承認電腦系統日前遭黑客以勒索軟件入侵7小時，八成系統受破壞。消委會主席陳錦榮表示，黑客要求今晚11時20分前交付50萬美元贖金；如遲交，贖金增至70萬美元。消委會強調絕不交付贖金，惟暫未能確認被盜數據內容，估計涉4類人資料：員工、前員工及求職者；《選擇》月刊訂戶，包括8000名曾提供信用卡資料用戶；曾向消委會投訴人士；合作伙伴。有電腦保安專家估計，黑客是通過系統舊有漏洞入侵，料消委會的防毒軟件或防火牆保護力不足，敦促長遠納入政府24小時監測系統。

限今晚交50萬美元贖金 消委拒付

消委會昨稱，黑客周二（19日）傍晚6時起試圖進入該會系統，翌日早上發現遭黑客以勒索軟件惡意入侵，八成系統受破壞，熱線服務及網上格價工具一度受阻。陳錦榮表示，現時未能估計實際受影響人數，事件屬網絡安全問題，非由員工點擊釣魚信息引起，事發後已立即委託鑑證專家調查事件及在24小時內報警。總幹事黃鳳嫺指追查外泄資料有難度，「可能要等到『撕票』，我們才真正知道有什麼資料外泄了」。

就消委會電腦系統被入侵，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議受影響的8000名訂戶盡快取消信用卡，免被盜用。被問黑客進入系統至被發現期間相隔逾10小時，為何消委會未收警報，方保僑指能否第一時間偵測黑客入侵，需視黑客級別及用什麼方法入侵；若消委會系統內部中木馬程式或勒索軟件等「定時定候發作」的惡意軟件，不一定會發出警報。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華則認為，如消委會有監察系統或一些較好操作，按道理有懷疑的登入，不論入侵與否應都能偵測。

專家料攻舊漏洞 倡納政府監測

消委會昨稱，一直有在市場採購最佳作業模式為本的網絡安全方案並安裝，亦有定期檢查強度。電腦安全研究員賴灼東估計，消委會系統與之前數碼港一樣，存在部分舊有漏洞，黑客藉此入侵。賴指消委會並非政府部門，在安全管理上未必可投放足夠資源，「靠安裝防毒軟件或者防火牆是不足夠，偵測系統的異常活動要更高階些才行」。

至於消委會應對速度，賴認為已比數碼港事件快，「兩三天做到已經很可貴」，另建議長遠應將公營機構納入政府24小時監測系統，並提醒若發現無法登入、大量帳戶增加等情况，就需留意是否已被黑客入侵。

私隱署：正查詢 需資料決定調查否

個人資料私隱專員鍾麗玲昨會見傳媒時透露，截至昨午5時，就消委會事故共收1宗投訴及8宗查詢，公署非常關注接連有機構資訊系統被黑客入侵，導致個人資料外泄。她譴責非法網絡攻擊行為。被問及消委會不設預警系統的做法是否不理想，鍾稱正初步查詢，現階段難判斷消委會有否違規，有待取得更多資料才能評論及決定會否展開調查。

相關字詞﹕勒索 黑客入侵 消委會

上 / 下一篇新聞

紅山先查10屋 政府全吃閉門羹 臨海85屋70疑僭建近半霸地 新證76號違建地庫泳池
紅山先查10屋 政府全吃閉門羹 臨海85屋70疑僭建近半霸地 新證76號違建地庫泳池
或控建商專業人士 議員：高姿態正確
或控建商專業人士 議員：高姿態正確
《榮光》禁令案 律政司擬重新爭拗被拒理據
《榮光》禁令案 律政司擬重新爭拗被拒理據
政府24小時監測系統 不涵公營機構
政府24小時監測系統 不涵公營機構
JPEX 1.7億元虛幣疑已轉走 警查涉洗錢否
JPEX 1.7億元虛幣疑已轉走 警查涉洗錢否
玄學家陳定幫警署助查 林作停炒幣業務不答所獲資金
玄學家陳定幫警署助查 林作停炒幣業務不答所獲資金
着電訊商封網 警引牌照條件解釋
着電訊商封網 警引牌照條件解釋
指移民成風 57年根德園將停辦 上學年24幼園關閉佔2% 教局籲遷校或合併
指移民成風 57年根德園將停辦 上學年24幼園關閉佔2% 教局籲遷校或合併
九龍塘名校 歷六七暴動多個移民潮
九龍塘名校 歷六七暴動多個移民潮
尖沙嘴海濱「星光夜市」9時前熱鬧
尖沙嘴海濱「星光夜市」9時前熱鬧
港大牙醫資助基層治嚴重牙周病
港大牙醫資助基層治嚴重牙周病
10廈5.2億元維修涉貪污 廉署控23人 爭2000萬工程  200萬賄法團
10廈5.2億元維修涉貪污 廉署控23人 爭2000萬工程  200萬賄法團
反圍標聯盟促提高業主大會門檻
反圍標聯盟促提高業主大會門檻
反黑拘112人 包括多名新舊坐館
反黑拘112人 包括多名新舊坐館
3紅巴遭淋油
3紅巴遭淋油
民署指引：關愛隊參選須停工 助選禁用職銜
民署指引：關愛隊參選須停工 助選禁用職銜
觀塘碼頭展美化工程 清無家者物品 指罪惡溫牀
觀塘碼頭展美化工程 清無家者物品 指罪惡溫牀
冒業主孫兒按樓600萬 青年欺詐洗黑錢囚42月
冒業主孫兒按樓600萬 青年欺詐洗黑錢囚42月
理大外暴動 指求情「嘥時間」 引同級區院案 官：無約束力
理大外暴動 指求情「嘥時間」 引同級區院案 官：無約束力
警引入內地阻車器 「秒速」移動攔截衝路障
警引入內地阻車器 「秒速」移動攔截衝路障
前警男友認燙童 女友自辯 「不信是騙徒 幸結識大律師」
前警男友認燙童 女友自辯 「不信是騙徒 幸結識大律師」
休班警涉酒駕拒捕 保釋11月再訊
休班警涉酒駕拒捕 保釋11月再訊
留言籲襲擊TVB記者 審計員煽惑罪成
留言籲襲擊TVB記者 審計員煽惑罪成
【Emily】李家超抵杭州 入選手村勉港隊 霍啟剛讚亞運村「環境唔錯」似屋企
【Emily】李家超抵杭州 入選手村勉港隊 霍啟剛讚亞運村「環境唔錯」似屋企
【Emily】公民科DSE「達標」 符公務員入職要求
【Emily】公民科DSE「達標」 符公務員入職要求
【Emily】喵星人坐摩天輪 變身綵燈照屯門
【Emily】喵星人坐摩天輪 變身綵燈照屯門
【Emily】前律師會長兼政協 彭韻僖獲委中大校董
【Emily】前律師會長兼政協 彭韻僖獲委中大校董
【Emily】陳茂波與英商貿國務大臣同枱
【Emily】陳茂波與英商貿國務大臣同枱